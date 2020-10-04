Samanyolu Haber /Gündem / Dünya genelinde vaka sayısı 35 milyonu aştı /04 Ekim 2020 09:28

Dünya genelinde vaka sayısı 35 milyonu aştı

Dünya genelindeki corona virüsüne yakalananların sayısı 35 milyon 2 bin 585, hayatını kaybedenlerin sayısı 1 milyon 35 bin 686 oldu.

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Worldometers sitesinin verilerine göre saat 21:30 itibariyle dünya genelinde corona virüsüne yakalanıp iyileşen hastaların sayısı 26 milyon 36 bin 550’ye ulaştı. Toplam vaka sayısı da 35 milyon 2 bin 585’e çıktı.

Coronadan hayatını kaybedenlerin sayısının 1 milyon 35 bin 686 olduğu ve 7 milyon 930 bin 349 aktif vakanın bulunduğu kaydedildi.


EN ÇOK VAKA VE ÖLÜM ABD’DE

Toplam 7 milyon 574 bin 651 corona vakasının tespit edildiği ABD’de şimdiye kadar 213 bin 861 kişi hayatını kaybetti.

En çok vakanın görüldüğü ve ölümün yaşandığı ABD’nin ardından Hindistan’da 6 milyon 543 bin 448 vaka tespit edilirken 101 bin 722 kişi yaşamını yitirdi. ABD ve Hindistan’ı Brezilya 4 milyon 882 bin 231 vaka ve 145 bin 431 can kaybıyla takip etti.


TRUMP DA CORONAYA YAKALANDI

Coronaya yakalanıp önlem amaçlı hastaneye kaldırılan ABD Başkanı Trump’ın son durumunu doktorları açıkladı. Doktorlar, Trump'ın sağlık durumunun iyiye gittiğini duyurdu.

Trump da Twitter hesabından “Kendimi iyi hissediyorum” paylaşımı yaptı.

TÜRKİYE’DE SON DURUM

Corona nedeniyle bugün 59 kişi hayatını kaybederken, Türkiye'deki toplam hasta sayısı 323 bin 14'e, toplam vefat sayısı da 8 bin 384'e yükseldi.

Paylaşılan güncel verilere göre bin 211 kişi daha virüsü yenerek sağlığına kavuştu. Böylece toplam iyileşen kişi sayısı 283 bin 868'e çıktı.

Tabloda ağır hasta sayısının bin 470 olduğu ifade edilirken hastalardaki zatürre oranın ise yüzde 6.4 olduğu belirtildi.
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