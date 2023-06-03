Samanyolu Haber /Dünya / Dünya Hindistan'daki kazayı konuşuyor: 288 ölü, 900 yaralı! /03 Haziran 2023 12:13

Dünya Hindistan'daki kazayı konuşuyor: 288 ölü, 900 yaralı!

Hindistan'ın Orissa eyaletinde üç trenin karıştığı kazada hayatını kaybedenlerin sayısı 288'e yükseldi, 900'den fazla kişi de yaralandı. Can kayıpları nedeniyle eyalette 1 günlük yas ilan edildi.

SHABER3.COM

Hindistan'ın Orissa eyaletine bağlı Balasore'da bulunan Bahanaga İstasyonu yakınında 2 yolcu treni ile 1 yük treninin karıştığı kazanın bilançosu ağırlaşıyor.

Yerel yetkililerden yapılan açıklamada, kazada hayatını kaybedenlerin sayısının 288'e yükseldiği, 900'den fazla kişinin de yaralandığı bildirildi.

BİR GÜNLÜK YAS İLAN EDİLDİ
Kazada bazı vagonlar raydan çıkarken, olay yerine 200'den fazla ambulans sevk edildiği, 300'den fazla görevliyle kurtarma çalışmalarının devam ettiği aktarıldı. Ayrıca Hindistan Başbakanı Narendra Modi’nin bugün Odisha'ya giderek kaza mahallinde incelemelerde bulunacağı, ardından yaralıların tedavi altına alındığı hastaneyi ziyaret edeceği aktarıldı.

Can kayıpları nedeniyle eyalette 1 gün süreyle yas ilan edildi.

SORUŞTURMA SÜRÜYOR
Trenlerden birinin Bangalore kentinden Batı Bengal eyaletine giden Howrah Superfast Express treni, diğerinin ise Batı Bengal'in başkenti Kalküta'dan Chennai şehrine giden Coromandel Express treni olduğu belirtildi. Odisha eyaletinin üst düzey yetkililerinden Pradeep Jena bir yük treninin de karıştığını belirtirken, kazayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber Dünya Hindistan'daki kazayı konuşuyor: 288 ölü, 900 yaralı! Sonraki Haber >>

Korkunç skandal: IŞID'lilere ‘yeşil pasaport’

Korkunç skandal: IŞID'lilere ‘yeşil pasaport’

AKP'li vekil adayından akla ziyan asgari ücret hesabı

AKP'li vekil adayından akla ziyan asgari ücret hesabı

Texas milletvekili De La Cruz: "Türkiye'deki insan hakkı ihlalleri artık göz ardı edilemez"

Texas milletvekili De La Cruz:

AKP seçim arabasından ekmek dağıttı, izdiham oluştu

AKP seçim arabasından ekmek dağıttı, izdiham oluştu

İşte İYİ Parti'nin yeni videosu: İşte vasatlığın 21 tonu

İşte İYİ Parti'nin yeni videosu: İşte vasatlığın 21 tonu

Adıyaman'daki çadır kent yaşanılmaz hale geldi!

Adıyaman'daki çadır kent yaşanılmaz hale geldi!

İşkenceyle öldürülen Gökhan öğretmenin dramı Halk TV'de anlatıldı

İşkenceyle öldürülen Gökhan öğretmenin dramı Halk TV'de anlatıldı

Bahçeli fena çuvalladı: ‘MHP’nin yedek lastiği Yeşil Sol Parti’(!)

Bahçeli fena çuvalladı: ‘MHP’nin yedek lastiği Yeşil Sol Parti’(!)

CHP logolu sahte 'Apo' broşürünü AKP gençlik kolları yöneticileri bastırmış

CHP logolu sahte 'Apo' broşürünü AKP gençlik kolları yöneticileri bastırmış

Kılıçdaroğlu: Siz kimsiniz arkadaş, insan bir ayna karşısına geçer, çapına bakar

Kılıçdaroğlu: Siz kimsiniz arkadaş, insan bir ayna karşısına geçer, çapına bakar
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
12:48:31