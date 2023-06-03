Dünya Hindistan'daki kazayı konuşuyor: 288 ölü, 900 yaralı!

Hindistan'ın Orissa eyaletine bağlı Balasore'da bulunan Bahanaga İstasyonu yakınında 2 yolcu treni ile 1 yük treninin karıştığı kazanın bilançosu ağırlaşıyor.







Yerel yetkililerden yapılan açıklamada, kazada hayatını kaybedenlerin sayısının 288'e yükseldiği, 900'den fazla kişinin de yaralandığı bildirildi.





BİR GÜNLÜK YAS İLAN EDİLDİ

Kazada bazı vagonlar raydan çıkarken, olay yerine 200'den fazla ambulans sevk edildiği, 300'den fazla görevliyle kurtarma çalışmalarının devam ettiği aktarıldı. Ayrıca Hindistan Başbakanı Narendra Modi’nin bugün Odisha'ya giderek kaza mahallinde incelemelerde bulunacağı, ardından yaralıların tedavi altına alındığı hastaneyi ziyaret edeceği aktarıldı.





Can kayıpları nedeniyle eyalette 1 gün süreyle yas ilan edildi.





SORUŞTURMA SÜRÜYOR

Trenlerden birinin Bangalore kentinden Batı Bengal eyaletine giden Howrah Superfast Express treni, diğerinin ise Batı Bengal'in başkenti Kalküta'dan Chennai şehrine giden Coromandel Express treni olduğu belirtildi. Odisha eyaletinin üst düzey yetkililerinden Pradeep Jena bir yük treninin de karıştığını belirtirken, kazayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.