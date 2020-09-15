Samanyolu Haber /Gündem / Dünya Hukukçular Derneği ve Dünya Hukuk Vakfı'ndan Avukat gözaltılarına tepki /15 Eylül 2020 10:34

Dünya Hukukçular Derneği ve Dünya Hukuk Vakfı'ndan Avukat gözaltılarına tepki

Dünya Hukukçular Derneği ve Dünya Hukuk Vakfı başkanı Javier Cremades Türkiye'de Avukatların gözaltına alınmasına tepki gösterdi

SHABER3.COM

World Jurist Assn ve World Law Foundation ( Dünya Hukukçular Derneği ve Dünya Hukuk Vakfı ) Başkanı İspanya'nın önemli hukukçularından Javier Cremades  Türkiye'de Avukatların gözaltına alınmasına tepki gösterdi .

2021 Şubat ayında Colombia'da gerçekleşecek olan World Law Congress'in açılış programında konuşan Cremades,  Baroların yapısını ve seçim sistemini değiştiren yasa değişikliğinin ardından avukatlara yönelik  operasyonları gündeme getirdi 


Zoom üzerinden yapılan açılış programında Javier Cremades  ,  Ankara'da 48 avukatın gözaltına alındığı haberini üzüntüyle öğrendiklerini, yargı bağımsızlığı için bağımsız yargıçlar kadar bağımsız avukatların da vazgeçilmez olduğunu söyledi.

Programa aralarında BM Hakimler ve Avukatlar Bağımsızlığı Özel Raportörü Diego Garcia- Sayan gibi önemli hukukçuları katıldı. 
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber Dünya Hukukçular Derneği ve Dünya Hukuk Vakfı'ndan... Sonraki Haber >>

Alman futbolcu tribüne fırlayıp rakip taraftara saldırdı

Alman futbolcu tribüne fırlayıp rakip taraftara saldırdı

ABD'de bir polis şiddeti görüntüsü daha ortaya çıktı

ABD'de bir polis şiddeti görüntüsü daha ortaya çıktı

Su hortumu herkesi şaşırttı

Su hortumu herkesi şaşırttı

Sınır polisinden kaçarken devrildi

Sınır polisinden kaçarken devrildi

AKP’li vekilden tepki çeken ifadeler

AKP’li vekilden tepki çeken ifadeler

Türkiye’de yaşanan hukuksuzlukları 'Özgürlük TIRI'

Türkiye’de yaşanan hukuksuzlukları 'Özgürlük TIRI'

Korona hastası genç sokağa atıldı!

Korona hastası genç sokağa atıldı!

Ankara'da kum fırtınası dehşeti!

Ankara'da kum fırtınası dehşeti!

Elon Musk çocuğunun adını kendi de anlamadı

Elon Musk çocuğunun adını kendi de anlamadı

AKP'nin 28 Şubatı!

AKP'nin 28 Şubatı!
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
12:30:36