Dünya Hukukçular Derneği ve Dünya Hukuk Vakfı'ndan Avukat gözaltılarına tepki

World Jurist Assn ve World Law Foundation ( Dünya Hukukçular Derneği ve Dünya Hukuk Vakfı ) Başkanı İspanya'nın önemli hukukçularından Javier Cremades Türkiye'de Avukatların gözaltına alınmasına tepki gösterdi .





2021 Şubat ayında Colombia'da gerçekleşecek olan World Law Congress'in açılış programında konuşan Cremades, Baroların yapısını ve seçim sistemini değiştiren yasa değişikliğinin ardından avukatlara yönelik operasyonları gündeme getirdi









Zoom üzerinden yapılan açılış programında Javier Cremades , Ankara'da 48 avukatın gözaltına alındığı haberini üzüntüyle öğrendiklerini, yargı bağımsızlığı için bağımsız yargıçlar kadar bağımsız avukatların da vazgeçilmez olduğunu söyledi.





Programa aralarında BM Hakimler ve Avukatlar Bağımsızlığı Özel Raportörü Diego Garcia- Sayan gibi önemli hukukçuları katıldı.