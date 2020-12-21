Samanyolu Haber /Dünya / Dünya İngiltere’ye yasak getirme yarışına girdi /21 Aralık 2020 19:15

Dünya İngiltere’ye yasak getirme yarışına girdi

Corona virüsünün yeni mutasyonunun İngiltere'de hızla yayılması sebebiyle, bu ülkeye seyahat yasağı koyan ülkeler arasına Fransa, Hindistan ve Rusya da katıldı.

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Corona virüsünün yeni mutasyonunun hızla yayılması sebebiyle İngiltere’ye, ülkeler birbiri ardına seyahat yasağı koymaya başladı. Avrupa’da Fransa, Almanya, İtalya, Danimarka, Hollanda, İrlanda, Avusturya, Portekiz, İsveç, Belçika, Bulgaristan, İsviçre, Hırvatistan, Finlandiya, Romanya, Çek Cumhuriyeti, Letonya, Estonya ve Litvanya İngiltere’ye seyahat yasağı koydu.

AMERİKA’DAN DA YASAK GELDİ

Kanada’nın yanı sıra Arjantin, El Salvador, Şili, Kolombiya, Peru ve Ekvador ülkeleri Amerika kıtasında İngiltere’ye seyahat yasağı getiren ülkeler arasında yer aldı.

Yasak koyan ülkeler arasında İsrail, İran, Kuveyt, Fas, Suudi Arabistan da bir hafta boyunca tüm uluslararası uçuşları askıya aldı. Umman bir haftalığına tüm kara, hava ve deniz sınırlarını kapattı.
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