Samanyolu Haber /Dünya / İran'da benzine zam protestolarla karşılandı /16 Kasım 2019 12:04

İran'da benzine zam protestolarla karşılandı

İran'da hükümetin benzine yaptığı yaklaşık yüzde 300'lük zam protestolara neden oldu. Zam haberini alan vatandaşlar ülkenin pek çok kentinde sokağa çıkarak İran Devlet Başkanı Hassan Ruhani'nin görevden alınmasını talep etti.

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İran Ulusal Petrol Ürünleri Dağıtım Şirketinden yapılan açıklamaya göre, devlet tarafından sübvanse edilen benzinin litresi, aylık 60 litreye kadar bin tümenden (50 kuruş) bin 500 tümene (75 kuruş) yükseltildi. Araç başına bir ay içinde 60 litreden fazla benzin alınması halinde benzinin litre fiyatı 3 bin tümen (1,5 TL) olacak. Cumhurbaşkanı Yardımcısı ve Bütçe ve Planlama Kurumu Başkanı Muhammed Bakır Nobaht, zamlardan elde edilecek gelirle geçim sıkıntısı çeken 18 milyon aileye yardımda bulunulacağını söyledi.

İran’da pek çok kentte benzine yapılan zam protesto edildi. Ahvaz, Hürremşehr, Bircend, Meşhed, Geçsaran, Sircan, Bender Abbas, İsfahan ve Şiraz kentlerinde sokağa çıkan halk, benzine yapılan zamma tepki gösterdi.

Göstericiler araç sahiplerini kontak kapatmaya çağırırken, İsfahan ve Kirman eyaletine bağlı Sircan kentinde benzin istasyonu ateşe verildi. Bunun üzerine Tahran başta olmak üzere bazı şehirlerde güvenlik güçleri benzin istasyonlarının önünde önlem aldı. Meşhed kentinde ise güvenlik güçleri göstericileri müdahale ederek dağıttı.

Lübnan ve Irak'ta olduğu gibi İran'da protestolar kötü giden ekonomiye tepki olarak başlayıp hükümet karşıtı bir hâle büründü.
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