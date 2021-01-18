Dünya kan kaybederken Almanlar corona zengini oldu

Bütün dünya corona krizinde ekonomik olarak kan kaybederken Almanlar zenginleşti. Dünyaya otomobil ve makine üretip satan Almanlar, yine de işsizlik ya da gelecek kaygısıyla tasarrufa yöneldi. Tasarruf miktarı bir önceki yıla oranla en az yüzde 16.3 arttı. Bankalar ve çeşitli fonlar ile birikimlerdeki para miktarı 7.1 trilyon euro'yu buldu. Ancak birçok Alman, parayı ne yapacağını bilemediği için “sıfır” faizde tutuyor.







Tasarruf miktarı 2020'de, 2019'a göre 108 milyor euro daha fazla. Her çeyrekte de ortalama yüzde 2 artıyor. Kriz zamanları öz sermaye artırımını seven Almanların birikimlerinde kaygıların yanı sıra, seyahat kısıtlamaları, kapatılan mağazalar ve ticaretteki çeşitli durgunlukların da etkisi var.





PARA CARİ HESAPLARDA KALDI





Federal İstatistik Dairesi tarafından yapılan hesaplamalara göre, tasarruf oranı 2020’de rekor kırarken, 100 euro harcanabilir gelirden ortalama 16 euro tasarruf için ayrıldı. DZ Bankası ekonomisti Michael Stappel, bu paraların bankalardaki cari hesaplarda kaldığını ve borsa ya da fonlara yatırılmadığını söylüyor.





MEVDUAT VE BORSA ARTTI





Faiz oranlarının düşük olmasının insanları tasarrufa ya da alternatif yatırımlara yönelttiği, yine de paranın büyük bölümünün bankalarda pasif olarak durduğu belirtiliyor.

Alman bankalarındaki mevduat hacmi de her çeyrekte artıyor. Bu yılın ikinci çeyreğinde 2 trilyon 735 milyor euro'luk banka mevduatı, üçüncü çeyrekte 41 milyar euro yükseldi. Corona nedeniyle, borsaya yönelenler de artmaya başladı ve Almanların borsa korkusu kayboldu. Geçen yıl 20 milyar euro'luk hisse alındı. Bu son 10 yıldaki alımların neredeyse üç katı.





EMLAK DA YÜKSELEN DEĞER





Öte yandan, emlağa olan ilgi de artarak devam ediyor. Yatırımcıların hücumu nedeniyle Frankfurt, Münih gibi kentlerde emlak fiyatları sürekli artıyor ve giderek daha az satılık yer bulunabiliyor. Frankfurt, Münih, Düsseldorf, Hamburg ve Berlin gibi yerlerdeki artış, çevrelerindeki küçük bölgelerin fiyatlarını da yukarı çekiyor. Türkiye'den birçok büyük emlak yatırımcısı da Almanya'ya ilgi duyup şirketler açmaya başladı.