Dünya kayak şampiyonu, dağdan düştü, öldü

Euronews'ingöre, Dağ rehberlerinden alınan bilgiye göre Mont Blanc'taki Aiguille zirvesinde meydana gelen kazada, ismi açıklanmayan 30 yaşındaki başka bir kadın, tırmanış sırasında dengesini kaybederek düştü.İple ona bağlı olduğu tahmin edilen Adele Milloz da kendini kurtaramadı ve iki kadın birlikte yaşamını yitirdi.İki kadının düştüğünü gören başka dağcılar, ilk yardım ekiplerine haber vermesine rağmen tırmanıcılar hastaneye yetiştirilemeden hayatını kaybetti.Milloz, 5 yıl önce Rusya’nın Soçi kentinde düzenlenen Dünya Askeri Kış Oyunları’nda dağ kayağı sürat dalında bireysel ve takım halinde altın madalya kazanmıştı.Alpler bölgesinde Tignes kasabasında büyüyen Adele Milloz, 2019 yılında profesyonel olarak yarışmaları bırakarak, dağ rehberi olmaya karar vermişti.Avrupa’nın en yüksek tepesi olarak bilinen Mont Blanc zirvesinde, son 20 yılda 100’dan fazla dağcı tırmanış sırasında hayatını kaybetti.Fransa’da Mont Blanc Dağı'nın eteklerindeki Saint-Gervais kasabasının Belediye Başkanı Jean-Marc Peillex geçen hafta, Avrupa'nın en yüksek dağı Mont Blanc'a tırmanmak isteyenlerden "cenaze depozitosu" alınmasını teklif etmesi sert tepkilere yol açmıştı.Peillex, dağcıların ölümcül bir kaza yaşamaları ihtimaline karşılık Mont Blanc'a tırmanmadan önce, 10 bini cansız bedenin alınması, 5 bini ise cenaze işlemleri için olmak üzere 15 bin euro depozito ödemesini istemiş, gelen tepkiler üzerine bu öneriyi "tedbirsizce davranan dağcıların dikkatini çekmek" için yaptığını söylemişti.