Samanyolu Haber /Ekonomi / Dünya kış saatine geçiyor: Telefon ayarlarına dikkat /26 Ekim 2024 10:59

Dünya kış saatine geçiyor: Telefon ayarlarına dikkat

Dünyada birçok ülke, gün ışığından daha fazla faydalanabilmek için 26 Ekim Cumartesi'yi 27 Ekim Pazar gününe bağlayan gece yaz saatinden kış saatine geçecek.

SHABER3.COM

Kalıcı saat uygulaması, toplumsal eleştirilerin hedefinde olsa da hükümet yetkilileri bu düzenlemenin enerji tasarrufu sağladığını vurgulayarak uygulamanın devam edeceğini belirtiyor.

Türkiye'de kış saati uygulaması olmadığı için saatler sabit kalacak ancak Avrupa ülkeleri saatleri geri alacak. Bu nedenden dolayı Türkiye ile 1 saat olan saat farkı da 2 saate çıkmış olacak.

Bazı telefonların saatleri otomatik olarak kış saatine geçebiliyor. Bu durumun yaşanmaması için telefonların saat ayarlarının kontrol edilmesi gerekiyor.

Sözcü'nün haberine göre Avrupa ülkeleri için kış saatine geçiş 26 Ekim'i 27 Ekim'e bağlayan gece gerçekleştirilecek.

Bu yıl yaz saatinden kış saatine 26 Ekim Cumartesi gününü, 27 Ekim Pazar gününe bağlayan gece gece geçilecek. Sabaha karşı saat 03:00’de saatler bir saat, yani 02:00’ye geri alınacak.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar da AK Parti grup toplantısı öncesinde kış saati uygulamasına da değindi.

Bayaktar açıklamasında "Bir değişiklik düşünmüyoruz ama iller mesai ve okul saatleriyle ilgili uygulamalarını yapabilirler" ifadelerini kullandı.

Bakan Bayraktar'ın açıklamasına göre kış saati uygulaması 2024 yılında uygulanmayacak ve saatler geri alınmayacak.

Kuzey yarım küredeki çoğu ülke ekim ayının sonunda yaz saatini terk edip saatlerini bir saat geriye alırken Türkiye 2016 yılından bu yana olduğu gibi aynı saat diliminde kalmaya devam etti.

Bu uygulama ile Türkiye, daha önce dahil olduğu GMT+2 dilimi tamamen terk etti ve tüm sene boyunca GMT+3 dilimi kullanıyor.

2016 yılında, Berat Albayrak'ın enerji bakanlığı döneminden bu yana uygulanan kalıcı yaz saati uygulamasının esas amacının enerji tasarrufu olduğu savunuluyor.

Yıl boyu yaz saati uygulamasına geçilmesi, 7 Eylül 2016 tarihli Bakanlar Kurulu Kararnamesi ile başladı. 2017'de uzatılan uygulama 2018 tarihinde çıkan bir Cumhurbaşkanlığı Kararı ile kalıcı hale getirildi. Böylece Türkiye'nin resmi zaman dilimi GMT+3 oldu.
Bilim ve Aydınlanma Platformu'nun konu ile ilgili raporuna göre ülkelerin yaklaşık yüzde 40'ı gün ışığından daha verimli yararlanmak ve enerji tasarrufu yapmak amacıyla geçici yaz saati uygulaması kullanıyor.
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber Dünya kış saatine geçiyor: Telefon ayarlarına dikkat Sonraki Haber >>

Motoru alev alan uçakta büyük panik

Motoru alev alan uçakta büyük panik

Rus savaş uçağı ‘yanlışlıkla Rus kentini bombaladı’

Rus savaş uçağı ‘yanlışlıkla Rus kentini bombaladı’

Starship'i taşıyan yeni dev roket, ilk test uçuşunda patladı

Starship'i taşıyan yeni dev roket, ilk test uçuşunda patladı

‘AKP’ plakalı çakarlı lüks cipin sürücüsü taksiciyi tehdit etti: ‘Terörist’

‘AKP’ plakalı çakarlı lüks cipin sürücüsü taksiciyi tehdit etti: ‘Terörist’

Enes Kanter Freedom’dan Kanada hükümetine teşekkür

Enes Kanter Freedom’dan Kanada hükümetine teşekkür

ABD'de yürekleri ağıza getiren olay

ABD'de yürekleri ağıza getiren olay

Bahçeli'nin Kadir Gecesi hesabı çok konuşulacak

Bahçeli'nin Kadir Gecesi hesabı çok konuşulacak

Kılıçdaroğlu’ndan yeni video: Kürtler

Kılıçdaroğlu’ndan yeni video: Kürtler

Erdoğan'a 'diktatör' diyen 1 milyon Mehmeti gözaltına almışlar

Erdoğan'a 'diktatör' diyen 1 milyon Mehmeti gözaltına almışlar

İstiğna Ruhu ve Özlenen Günler

İstiğna Ruhu ve Özlenen Günler
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
12:05:17