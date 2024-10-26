Dünya kış saatine geçiyor: Telefon ayarlarına dikkat

Kalıcı saat uygulaması, toplumsal eleştirilerin hedefinde olsa da hükümet yetkilileri bu düzenlemenin enerji tasarrufu sağladığını vurgulayarak uygulamanın devam edeceğini belirtiyor.





Türkiye'de kış saati uygulaması olmadığı için saatler sabit kalacak ancak Avrupa ülkeleri saatleri geri alacak. Bu nedenden dolayı Türkiye ile 1 saat olan saat farkı da 2 saate çıkmış olacak.



Bazı telefonların saatleri otomatik olarak kış saatine geçebiliyor. Bu durumun yaşanmaması için telefonların saat ayarlarının kontrol edilmesi gerekiyor.



Sözcü'nün haberine göre Avrupa ülkeleri için kış saatine geçiş 26 Ekim'i 27 Ekim'e bağlayan gece gerçekleştirilecek.





Bu yıl yaz saatinden kış saatine 26 Ekim Cumartesi gününü, 27 Ekim Pazar gününe bağlayan gece gece geçilecek. Sabaha karşı saat 03:00’de saatler bir saat, yani 02:00’ye geri alınacak.



Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar da AK Parti grup toplantısı öncesinde kış saati uygulamasına da değindi.



Bayaktar açıklamasında "Bir değişiklik düşünmüyoruz ama iller mesai ve okul saatleriyle ilgili uygulamalarını yapabilirler" ifadelerini kullandı.



Bakan Bayraktar'ın açıklamasına göre kış saati uygulaması 2024 yılında uygulanmayacak ve saatler geri alınmayacak.



Kuzey yarım küredeki çoğu ülke ekim ayının sonunda yaz saatini terk edip saatlerini bir saat geriye alırken Türkiye 2016 yılından bu yana olduğu gibi aynı saat diliminde kalmaya devam etti.



Bu uygulama ile Türkiye, daha önce dahil olduğu GMT+2 dilimi tamamen terk etti ve tüm sene boyunca GMT+3 dilimi kullanıyor.



2016 yılında, Berat Albayrak'ın enerji bakanlığı döneminden bu yana uygulanan kalıcı yaz saati uygulamasının esas amacının enerji tasarrufu olduğu savunuluyor.



Yıl boyu yaz saati uygulamasına geçilmesi, 7 Eylül 2016 tarihli Bakanlar Kurulu Kararnamesi ile başladı. 2017'de uzatılan uygulama 2018 tarihinde çıkan bir Cumhurbaşkanlığı Kararı ile kalıcı hale getirildi. Böylece Türkiye'nin resmi zaman dilimi GMT+3 oldu.

Bilim ve Aydınlanma Platformu'nun konu ile ilgili raporuna göre ülkelerin yaklaşık yüzde 40'ı gün ışığından daha verimli yararlanmak ve enerji tasarrufu yapmak amacıyla geçici yaz saati uygulaması kullanıyor.

