Dünya kokain ticaretinin dörtte biri Venezuela üzerinden!

Amerika'nın Sesi'nde yer alan habere göre Venezuela her ne kadar kokain üreticisi bir ülke olmasa da ABD Uyuşturucuyla Mücadele Dairesi’nin (DEA) Mart ayında yayınladığı raporda dünya kokain ticaretinin yaklaşık yüzde 24’ünün Venezuela üzerinden yapıldığı tesbiti, ülkeyi uyuşturucu rotalarının önemli merkezlerden biri yapıyor.







Dünya kokaininin yüzde 70’i Kolombiya’da üretiliyor





Birleşmiş Milletler’in yayınladığı 2020 Dünya Uyuşturucu Raporu’na göre yılda bin 120 tonla dünya kokain üretiminin yüzde 70’inin yapıldığı Kolombiya’da, bu uyuşturucunun ham maddesi olan koka ekimi daha çok ülkenin doğu kısmında yani Venezuela sınırına yakın bölgelerde yapılıyor. 200 bin hektardan yani İstanbul’un üçte birinden daha büyük bir alanda yetiştirilen koka bitkisinin yaprakları, sınırın iki tarafında bulunan laboratuvarlarda bir dizi kimyasal işlemden geçirildikten sonra kokaine dönüştürüldükten sonra yurtdışına çıkarılıyor.





Araştırmalar uluslararası kokain ticaretinin yüzde 85’inin deniz yoluyla yapıldığını gösteriyor ve bu ticaretin yüzde 30’u, Kolombiya ile 2 bin 219 km sınırı olan Venezuela’nın da içinde bulunduğu Karayipler bölgesinden gönderiliyor.





“Venezuela’dan yılda 150-200 ton kokain geçiyor”





DEA Uluslararası Operasyon Birimi’nin eski yöneticilerinden Mike Vigil, Venezuela’dan daha çok Orta Amerika ülkesi Honduras’a uçaklarla ve Avrupa’ya gemilerle yılda 150 ila 200 ton kokain gönderildiğini tahmin ettiklerini söylüyor.





Vigil, uyuşturucu ticaretinin önemli bir kısmının devlet kontrolündeki liman ve havaalanlarından yapıldığını, bu büyüklükteki uyuşturucu sevkiyatının asker ve bürokrat desteği olmadan yapılamayacağını, zaten kendilerinin de iktidara mensup bazı kişi ve kurumların uyuşturucu ticaretine bulaştığını bildiklerini iddia ediyor.





Trump döneminde ABD Adalet Bakanlığı, Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro ve bazı üst düzey hükümet yetkilileri hakkında uluslararası uyuşturucu kaçakçılığında rolleri olduğu gerekçesiyle iddianame hazırlamış ve bu kişilerin yakalanmasını ya da tutuklanmasını sağlayacak bilgi verenlere ödül verileceğini açıklamıştı.





“Avrupa’ya ulaşan kokainin yüzde 51’i Venezuela limanlarından”





Venezuela Adli Bilimler Enstitüsü Başkanı Fermin Marmol, Avrupa’ya ulaşan kokainin yüzde 51’inin Venezuela’daki limanlardan yola çıktığını söylüyor.





Kolombiya kaynaklı kokaininin sınırdan geçirilerek Venezuela’ya ulaşmasında, sınır bölgelerinde faaliyet gösteren ve yaklaşık 3 bin kişilik silahlı güce sahip olduğu tahmin edilen suç örgütlerinin etkinliğine dikkat çeken Marmol, Venezuela’nın uluslararası suç örgütlerinin merkez üslerinden biri haline geldiğini dönüştüğünü iddia ediyor.





Maduro: “Uyuşturucu kartellerine 65 milyar dolarlık darbe vuruldu”





Venezuela hükümeti geçen aylarda yaptığı resmi bir açıklamada Kolombiya kaynaklı kokain ticaretinin yüzde 8’inin kendi topraklarından gönderildiğini doğrulasa da bazı kaynaklar bu oranın daha fazla olduğunu bildiriyor.





Devlet Başkanı Maduro, uluslararası örgütler tarafından da kokain üretim merkezi olarak gösterilen Kolombiya’nın sınır komşusu olmasından dolayı Venezuela’nın mağduriyet yaşadığını ama ülkesinin uyuşturucuyla mücadelede kapsamında 2005 ile 2020 arasında 813,7 ton kokain ele geçirip imha ettiklerini söylüyor.





Maduro kokain yapımında kullanılan malzeme, araç, gereç ve vasıtalar da hesaplandığında Venezuela’nın son 15 yılda uyuşturucu tacirlerine 65 milyar doların üzerinde zarar verdiğini söylese de Venezuela uluslararası raporlarda dünya kokain sevkiyatında stratejik bir öneme sahip görülüyor.