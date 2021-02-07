Samanyolu Haber /Dünya / Dünya koronavirüsle boğuşurken Kongo'dan Ebola haberi geldi /07 Şubat 2021 20:22

Dünya koronavirüsle boğuşurken Kongo'dan Ebola haberi geldi

Dünya koronavirüs salgınıyla mücadele ederken, geçtiğimiz yıllarda Afrika'da etkil iolan Ebola salgıyla ilgili Kongo'dan bir kişinin hayatını kaybettiği belirtildi.

SHABER3.COM

Kongo Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, Kongo'nun Butembo şehrinde son Ebola salgınında enfekte olmuş bir adamla evli olan bir kadında 1 Şubat tarihinde Ebola tespit edildiği ve kadının 3 Şubat'ta hayatını kaybettiği kaydedildi.

Dünya genelinde Koronavirüs (Covid-19) hızla yayılmaya devam ederken Kongo’da Ebola alarmı verildi. Kongo Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, Kongo'nun Butembo şehrinde yer alan Biena bölgesinde bir kadında 1 Şubat tarihinde Ebola tespit edildiği belirtildi. Bakanlık, Ebola virüsü ile enfekte olan kadının 3 Şubat tarihinde Butembo şehrinde kaldırıldığı hastanede hayatını kaybettiğini bildirdi. Enfekte kadının daha önceki Ebola salgınında enfekte olmuş bir adamla evli olduğunu belirten Sağlık Bakanlığı, olay hakkında çalışmaların başlatıldığını aktardı.

Bakanlık, "İl müdahale ekibi şimdiden sıkı çalışıyor. Kısa süre sonra Butembo'yu ziyaret edecek olan milli müdahale ekibi tarafından desteklenecekler" dedi.

Ebola, Kongo'ya büyük darbe vuruyor
Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklama, 130 kişinin enfekte olduğu ve 55 kişinin hayatını kaybettiği 11. Ebola salgınının sona erdiğinin duyurulmasından yaklaşık 3 ay sonra geldi. Kongo'da daha fazla vakanın ortaya çıkmasının, Covid-19 ile mücadele çalışmalarını zorlaştırmasından korkuluyor. Aynı zamanda ülkede yılın ilk yarısında Covid-19'a karşı bir aşılama kampanyasının başlatılması planlanıyordu.
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber Dünya koronavirüsle boğuşurken Kongo'dan Ebola haberi geldi Sonraki Haber >>

Baraj patladı, sel her şeyi önüne katıp götürdü

Baraj patladı, sel her şeyi önüne katıp götürdü

Milyoner yarışmasında 'bu gerçek mi?' dedirten soru

Milyoner yarışmasında 'bu gerçek mi?' dedirten soru

Hizmet Gönüllüsü Süleyman Çoban gurbette vefat etti

Hizmet Gönüllüsü Süleyman Çoban gurbette vefat etti

AKP'ye oy verdiğini söyleyen vatandaş: "Açlıktan geberiyoruz!"

AKP'ye oy verdiğini söyleyen vatandaş:

Hakime tepki gösteren sanık hiç beklemediği bir şeyle karşılaştı

Hakime tepki gösteren sanık hiç beklemediği bir şeyle karşılaştı

Kamyon boşaltmakta beceri ister

Kamyon boşaltmakta beceri ister

Böyle soğuk olur mu?

Böyle soğuk olur mu?

Öğrenciler, Melih Bulu'yu karşılarında gördükleri o an böyle seslendiler

Öğrenciler, Melih Bulu'yu karşılarında gördükleri o an böyle seslendiler

Boğaziçi'nde gözaltına alınan Şeyma Altundal: Aynı gemide değiliz

Boğaziçi'nde gözaltına alınan Şeyma Altundal: Aynı gemide değiliz

Gökhan Açıkkollu’nun adını taşıyan su kuyusu açıldı

Gökhan Açıkkollu’nun adını taşıyan su kuyusu açıldı
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
19:41:57