Dünya Kredi Notu Ligi sonuçları açıklandı

‘Dünya Kredi Notu Ligi 2020 Raporu’ yayımlandı.Alnus Yatırım Araştırma Müdürü Yunus Kaya'nın hazırladığı rapor, Fitch Ratings, S&P ve Moody's olmak üzere üç büyük kredi derecelendirme kuruluşunun 2020 yılsonu itibarıyla dünya üzerinde not verdiği 143 ülkenin sıralamasını gösteriyor.







Buna göre Türkiye'nin 2020'de ortalama kredi puanı ise bir önceki yıla göre 0.3 puan gerileyerek 12'ye düştü. Türkiye bu puanla Kenya, Arnavutluk, İran ile birlikte yer aldı.





Türkiye geçtiğimiz yıl, son iki yıldır ortalama kredi puanı 12.3 olan Ürdün'ün gerisine düşerken, sıralamada her ikisi de 12.5 puana sahip olan Senegal ve Honduras'ın da arkasından geldi.





ABD merkezli uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Fitch Ratings, Türkiye'nin kredi notunu ‘BB-' olarak teyit etmiş, kredi not görünümünü ise ‘negatif'ten ‘durağan'a revize etmişti.