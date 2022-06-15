Samanyolu Haber /Spor / Dünya Kupası finallerine giden son ülke de belli oldu /15 Haziran 2022 00:39

Dünya Kupası finallerine giden son ülke de belli oldu

Katar'daki 2022 Dünya Kupası finalleri için kalan son bileti alan takım da belirlendi.

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Türkiye'nin katıldığı son Dünya Kupası olan 2002 finallerinde aynı grupta yer aldığımız ve 1-1 berabere kaldığımız Kosta Rika, Katar'daki 2022 finallerine katılan son ülke oldu.
 cumhuriyet.com.tr'de yer alan habere göre 2022 FIFA Dünya Kupası Kıtalararası play-off final maçında Kosta Rika ile Yeni Zelanda karşı karşıya geldi.

Kosta Rika müsabakayı henüz 3. dakikada Joel Campbell'ın attığı golle 1-0 kazanarak Katar’da düzenlenecek turnuvaya katılmaya hak kazanan son ülke oldu.

Yeni Zelanda'da Chris Wood'un 39. dakikada attığı gol yapılan VAR incelemesinin ardından faul gerekçesiyle iptal edilirken, Barbarouses de 69. dakikada rakibine yaptığı faulün ardından kırmızı kart gördü.

Kosta Rika, 2022 FIFA Dünya Kupası E Grubu’nda İspanya, Almanya ve Japonya ile mücadele edecek.

FIFA 2022 Dünya Kupası grupları şöyle oluştu:

A Grubu: Katar, Ekvador, Senegal, Hollanda

B Grubu: İngiltere, İran, ABD, Galler

C Grubu: Arjantin, Suudi Arabistan, Meksika, Polonya

D Grubu: Fransa, Avustralya, Danimarka, Tunus

E Grubu: İspanya, Kosta Rika, Almanya, Japonya

F Grubu: Belçika, Kanada, Fas, Hırvatistan

G Grubu: Brezilya, Sırbistan, İsviçre, Kamerun

H Grubu: Portekiz, Gana, Uruguay, Güney Kore
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