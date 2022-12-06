Samanyolu Haber /Spor / Dünya Kupası hezimeti Almanya'yı sarstı: İstifa etti /06 Aralık 2022 12:00

Dünya Kupası hezimeti Almanya'yı sarstı: İstifa etti

Almanya Milli Takımlar ve Akademi Direktörü Oliver Bierhoff, Almanya'nın Dünya Kupası'ndan elenmesinden dört gün sonra görevinden ayrıldığını duyurdu.

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DW'nin haberine göre, Almanya Milli Futbol Takımı'nın Katar'da düzenlenen 2022 FIFA Dünya Kupası'na grup aşamasında veda etmesi üst düzey bir istifa getirdi.

Almanya Milli Takımlar ve Akademi Direktörü Oliver Bierhoff, dün akşam yaptığı yazılı açıklama ile görevinden istifa ettiğini duyurdu. Bierhoff, Almanya Futbol Federasyonu (DFB) Başkanı Bernd Neuendorf ile görüşmesinin ardından karşılıklı anlaşarak sözleşmesinin feshedildiğini açıkladı. Bierhoff açıklamasında, "Yeni kararlar için yolu açıyorum" ifadelerini kullandı.

Açıklamasında özeleştiri de yapan Bierhoff, "Son yıllarda eski başarılarımıza yaklaşmayı ve taraftarlarımıza galibiyet sevinci yaşatmayı başaramadık" dedi. Doğru olduğuna inandığı kararların zaman içerisinde doğru olmadığının ortaya çıktığını belirten Bierhoff, bundan dolayı üzüntü duyduğunu ve söz konusu kararların "sorumluluğunu aldığını" söyledi.

18 yıldır DFB bünyesinde görev yapan Bierhoff'un sözleşmesi 2024'te sona eriyordu.

2022 FIFA Dünya Kupası'nda Almanya, E Grubu'nda Kosta Rika, İspanya ve Japonya ile karşılaştı. Kosta Rika'yı yenmesine karşın bir üst tura çıkamayan Almanya dört gün önce turnuvadan elendi. Almanya'nın turnuvadan elenmesi sonrası DFB'ye yönelik eleştiriler artmıştı.

2014 Dünya Kupası'nda şampiyon olan Almanya, son iki kupada düşük bir performans sergilemişti.

Halefi kim olacak?

Oliver Bierhoff'un yerine kimin geleceği şimdilik berlisizliğini koruyor. Almanya'nın önde gelen futbol dergilerinden Kicker, Hertha BSC kulüp yöneticisi Fredi Bobic'in bu göreve gelebileceğini öne sürdü.
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