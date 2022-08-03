Samanyolu Haber /Spor / Dünya Kupası için 'eve döndürme' harekatı /03 Ağustos 2022 14:43

Dünya Kupası için 'eve döndürme' harekatı

İlk Dünya Kupası organizasyonunun 1930’da düzenlendiği Uruguay'da kupanın 100. yılında yeniden 'eve' dönmesi için harekete geçildiği aktarıldı.

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diken.com.tr'de yer alan habere göre Arjantin, Şili, Uruguay ve Paraguay, 2030 yılında düzenlenecek Dünya Kupası’na ev sahipliği yapmak için aday oldu.

Dört ülke, dünya futbolunun patronu Fifa’ya turnuvayı ortaklaşa düzenlemek için başvurdu. Uruguay’ın organizasyona ev sahipliği yapmak istemesinin özel bir nedeni var. İlk Dünya Kupası 1930’da Uruguay’da düzenlenmiş, şampiyon finalde Arjantin’i 4-2 yenen Uruguay olmuştu. Uruguaylı yetkililer, turnuvayı 100’üncü yılında ‘eve’ getirmek istiyor.

Uruguay’ın başkenti Montevideo’da basın toplantısı düzenleyen Güney Amerika Futbol Konfederasyonu’nun başkanı Alejandro Dominguez de, ”Organizasyona ev sahipliği yapmak bu kıtanın bir rüyası” dedi: ”Elbette daha birçok Dünya Kupası olacak. Ama 100 yaşında eve gelmeli.”
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