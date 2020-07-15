Samanyolu Haber /Spor / Dünya Kupası tarihinde bir ilk... /15 Temmuz 2020 22:55

Dünya Kupası tarihinde bir ilk...

Katar'da düzenlenecek olan 2022 Dünya Kupası'nın sıcak havadan dolayı turnuva tarihinde ilk kez Kasım-Aralık ayları arasında oynanması kararlaştırıldı.

SHABER3.COM

FIFA, Katar’da düzenlenecek olan 2022 Dünya Kupası'nın takvimini açıkladı. Turnuva, 21 Kasım’da başlayacak ve 18 Aralık’ta sona erecek.

Ev sahibi Katar'ın A Grubu'ndaki maçıyla başlayacak 2022 Dünya Kupası'nın açılışı Al Khor şehrindeki 60 bin kişilik Al Bayt Stadyumu'nda gerçekleştirilecek. Her gün 4 maç oynanacak turnuvada 12 günde grup aşaması tamamlanacak.

3-6 Aralık tarihlerinde son 16 turu, 9-10 Aralık'ta çeyrek, 13-14 Aralık'ta ise yarı final maçları oynanacak. Final maçı ise 18 Aralık 2022'de.

2022 Dünya Kupası finali, Lusail şehrindeki 80 bin kişilik Lusail Stadyumu'nda düzenlenecek. 17 Aralık 2022'de Khalifa Uluslararası Stadyumu'nda ise üçüncülük maçı oynanacak.

Maç saatleri ise 13:00, 16:00, 19:00 ve 22:00 olarak belirlendi.

İlk kez kasım ve aralıkta

Bu karar sonrası turnuva tarihinde bir ilk yaşanmış olacak. Genellikle haziran ve temmuz aylarında oynanan turnuva ilk kez kasım ve aralık ayında oynanacak.
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