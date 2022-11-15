Samanyolu Haber /Dünya / Dünya Kupası'na beklenen seyirci gelmeyince Katar Pakistan'dan taraftar kiraladı /15 Kasım 2022 15:43

Dünya Kupası'na beklenen seyirci gelmeyince Katar Pakistan'dan taraftar kiraladı

2022 Dünya Kupası'nın başlamasına günler kala, Katar'da düzenlenen turnuvaya yüzlerce 'sahte taraftar' katıldığı iddiası Avrupa gündemine bomba gibi düştü.

Dünya Kupası'na beklenen seyirci gelmeyince Katar Pakistan'dan taraftar kiraladı

2022 Katar Dünya Kupası'na sayılı günler kala çarpıcı bir iddia ortaya atıldı.

İspanyol Marca gazetesinin haberine göre ev sahibi Katar, Dünya Kupası'na beklenen ilgi olmadığı için taraftar kiraladı. Sosyal medyada yayılan görüntülere göre her ülke için ayrı ayrı Pakistanlı taraftarlar kiralandı. Habere göre Katar hükümeti taraftar başına 10 dolar, 3 öğün yemek ve ücretsiz konaklama gibi imkanlar sağladı.

Maça birkaç saat kala tribünlerin boş kalması durumunda ise çevredeki inşaatlardan yabancı işçilerin ücretleri ödenerek tribünlere getirileceği belirtildi.

TIKTOK'TAN PAYLAŞTILAR!
Katar’ın TikTok’taki resmi hesabı olan Qatar Living, farklı ülkelerden bayraklar, boyalı yüzler ve pankartlarla toplanan yüzlerce taraftarın videolarını paylaştı.

Sokaklarda parti yapan taraftarların, Katar’da yaşayan göçmen işçiler olup olmadığı belirsizliğini korurken, yürüyüşlerin yetkililer tarafından organize edilip edilmediği de net değil.

Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber Dünya Kupası'na beklenen seyirci gelmeyince Katar Pakistan'dan... Sonraki Haber >>

Dünya Kupası'na beklenen seyirci gelmeyince Katar Pakistan'dan taraftar kiraladı

Dünya Kupası'na beklenen seyirci gelmeyince Katar Pakistan'dan taraftar kiraladı

Doğru bildiğimizde kararlı olmalıyız

Doğru bildiğimizde kararlı olmalıyız

Troller çıldırdı: Putin'in Erdoğan'ın bir valisi...

Troller çıldırdı: Putin'in Erdoğan'ın bir valisi...

CHP'li isim e-devlete girdi şoke oldu, Meğer AKP üyesiymiş!

CHP'li isim e-devlete girdi şoke oldu, Meğer AKP üyesiymiş!

Zelensky, Rus işgalinden kurtarılan Herson'u ziyaret etti

Zelensky, Rus işgalinden kurtarılan Herson'u ziyaret etti

İşte Taksim'deki korkunç patlama anı

İşte Taksim'deki korkunç patlama anı

İki gösteri uçağı havada çarpıştı

İki gösteri uçağı havada çarpıştı

[Harun Tokak] Bir Başkadır Sizin Yeriniz

[Harun Tokak] Bir Başkadır Sizin Yeriniz

Destici'den bir garip deprem tatbikatı videosu

Destici'den bir garip deprem tatbikatı videosu

TRT'den cezaevine skandal güzelleme: Çocuklara burada dışarıdakinden daha iyi bakılıyor

TRT'den cezaevine skandal güzelleme: Çocuklara burada dışarıdakinden daha iyi bakılıyor
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
14:56:30