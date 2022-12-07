Samanyolu Haber /Spor / Dünya Kupası'nda çeyrek final eşleşmeleri belli oldu! /07 Aralık 2022 00:46

Dünya Kupası'nda çeyrek final eşleşmeleri belli oldu!

Futbolseverlerin heyecanla beklediği çeyrek final eşleşmeleri yapıldı.

SHABER3.COM


2022 Dünya Kupası'nda son 16 turu maçları bitti ve kupaya doğru uzanan yolda heyecanla beklenen çeyrek final eşleşmeleri ortaya çıktı 

İŞTE ÇEYREK FİNAL EŞLEŞMELERİ:

Hırvatistan - Brezilya
Hollanda - Arjantin
Fas - Portekiz
İngiltere - Fransa

DÜNYA KUPASI'NDA ÇEYREK FİNAL MAÇLARI NE ZAMAN BAŞLIYOR?

Çeyrek final heyecanı 9 Aralık Cuma günü TSİ 18:00'da oynanacak Hırvatistan - Brezilya mücadelesi ile başlayacak. Aynı gün TSİ 22:00'da Hollanda ile Arjantin karşı karşıya gelecekler. 

10 Aralık Cumartesi günü TSİ 18:00'da Fas ile Portekiz karşılaşırken 22:00'da dev maçta İngiltere ile Fransa oynayacak.

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