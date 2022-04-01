Türkiye'nin Portekiz'e deplasmanda 3-1 yenilerek gitme fırsatını kaçırdığı FIFA 2022 Dünya Kupası'nda gruplar belli oldu.





Türkiye'yi saf dışı bırakan Portekiz, Gana, Uruguay ve Güney Kore'nin yer aldığı H grubuna düştü.





İŞTE O EŞLEŞMELER







Katar'da düzenlenecek 2022 FIFA Dünya Kupası'nda gruplar çekilen kurayla belirlendi.





B Grubu: İngiltere, İran, ABD, Galler / İskoçya / Ukrayna





C Grubu: Arjantin, Suudi Arabistan, Meksika, Polonya





D Grubu: Fransa, Peru / Avustralya / Birleşik Arap Emirlikleri, Danimarka, Tunus





E Grubu: İspanya, Kosta Rika /Yeni Zelanda, Almanya, Japonya





F Grubu: Belçika, Kanada, Fas, Hırvatistan





G Grubu: Brezilya, Sırbistan, İsviçre, Kamerun





H Grubu: Portekiz, Gana, Uruguay, Güney Kore





Doha'da gerçekleştirilen kura çekiminde sunuculuğu İngiliz aktör Idris Elba ile gazeteci Reshmin Chowdhury üstlendi.Kura çekiminin açılışında konuşan Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamed Al Sani ve FIFA Başkanı Gianni Infantino, turnuvada mücadele eden takımlara başarı diledi.Dünya Kupası şampiyonluğu yaşayan Brezilyalı Cafu ve Alman Lothar Matthaus'un yanı sıra Jay-Jay Okocha, Tim Cahill, Adel Ahmed MalAllah, Ali Daei, Bora Milutinovic ve Rabah Madjer'in katıldığı kura çekiminde gruplar şöyle oluştu:Katar, Ekvador, Senegal, Hollanda