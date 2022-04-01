Samanyolu Haber /Spor / Dünya Kupası'nda gruplar belli oldu /01 Nisan 2022 21:11

Dünya Kupası'nda gruplar belli oldu

Türkiye'nin son anlarda katılma fırsatını kaçırdı FIFA 2022 Dünya Kupası'nda gruplarda yer alacak takımların dağılımının belli olduğu açıklandı.

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Türkiye'nin Portekiz'e deplasmanda 3-1 yenilerek gitme fırsatını kaçırdığı FIFA 2022 Dünya Kupası'nda  gruplar belli oldu.

Türkiye'yi saf dışı bırakan Portekiz, Gana, Uruguay ve Güney Kore'nin yer aldığı H grubuna düştü.

İŞTE O EŞLEŞMELER

Katar'da düzenlenecek 2022 FIFA Dünya Kupası'nda gruplar çekilen kurayla belirlendi.

Doha'da gerçekleştirilen kura çekiminde sunuculuğu İngiliz aktör Idris Elba ile gazeteci Reshmin Chowdhury üstlendi.

Kura çekiminin açılışında konuşan Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamed Al Sani ve FIFA Başkanı Gianni Infantino, turnuvada mücadele eden takımlara başarı diledi.

Dünya Kupası şampiyonluğu yaşayan Brezilyalı Cafu ve Alman Lothar Matthaus'un yanı sıra Jay-Jay Okocha, Tim Cahill, Adel Ahmed MalAllah, Ali Daei, Bora Milutinovic ve Rabah Madjer'in katıldığı kura çekiminde gruplar şöyle oluştu:

A Grubu: Katar, Ekvador, Senegal, Hollanda

B Grubu: İngiltere, İran, ABD, Galler / İskoçya / Ukrayna

C Grubu: Arjantin, Suudi Arabistan, Meksika, Polonya

D Grubu: Fransa, Peru / Avustralya / Birleşik Arap Emirlikleri, Danimarka, Tunus

E Grubu: İspanya, Kosta Rika /Yeni Zelanda, Almanya, Japonya

F Grubu: Belçika, Kanada, Fas, Hırvatistan

G Grubu: Brezilya, Sırbistan, İsviçre, Kamerun

H Grubu: Portekiz, Gana, Uruguay, Güney Kore

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