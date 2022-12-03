Dünya Kupası'nda ilk çeyrek finalist Hollanda

Katar'da düzenlenen 2022 FIFA Dünya Kupası son 16 turu Hollanda-ABD maçıyla başladı. Khalifa International Stadyumu'ndaki mücadelede ilk gol 16. dakikada Hollanda kaydetti. Dumfries'in sağ kanattan yerden ortasında, ceza sahası içindeki Memphis Depay bekletmeden vurdu ve gol oldu. 1-0







Hollanda 45+1. dakikada Daley Blind'le farkı ikiye çıkardı. Dumfries'in sağ kanattan ceza sahasına girdi ve yerden ortasını açtı. Penaltı noktası üzerinde bekletmeden vuran Blind, topu ağlara gönderdi: 2-0





ABD ilk golünü Antalyaspor'da forma giyen Haji Wright'la buldu. Sağ kanattan ceza sahasına giren Pulisic topu içeri çevirdi, kale sahasında topukla şık bir vuruş yapan Haji Wright golü atan diğer isim oldu: 3-1.





Skoru belirleyen gol ise 81. dakikada Hollanda'dan geldi. Blind'in sol kanattan ortasında arka tarafta boş durumda bulunan Denzel Dumfries, yaptığı isabetli vuruşla topu filelerle buluşturdu: 3-1.



