Samanyolu Haber /Gündem / Dünya Kupası'nda ilk maça saatler kaldı /20 Kasım 2022 14:55

Dünya Kupası'nda ilk maça saatler kaldı

Futbolun milli takımlar düzeyindeki en önemli organizasyonu Dünya Kupası, bugün saat 19.00’da oynanacak Katar-Ekvador açılış maçıyla başlıyor. Toplam 32 takımın katılacağı dünya kupası organizasyonu, 18 Aralık’ta oynanacak final maçıyla tamamlanacak.

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Beş şehirde yer alan 8 stadın ev sahipliği yapacağı 2022 Dünya Kupası’nda takımlar, dörderli 8 grupta mücadele edecek. Turnuva 64 müsabakaya sahne olacak. 20 Kasım-2 Aralık tarihlerinde oynanacak grup maçları sonunda ilk 2 sırada yer alan ekipler, son 16 turuna yükselecek. 2022 FIFA Dünya Kupası’nda son 16 turu maçları, 3-6 Aralık’ta yapılacak.

A-B, C-D, E-F ve G-H gruplarının ilk 2 sırasında yer alan takımlar, çapraz eşleşme usulüne göre birbirlerinin rakibi olacak. Son 16 turu müsabakalarını kazanan ekipler, adlarını çeyrek finale yazdıracak.

ŞAMPİYONLUK MAÇI 18 ARALIK’TA
9-10 Aralık’ta yapılacak çeyrek final karşılaşmalarından galibiyetle ayrılan taraflar, yarı finale yükselecek. 13-14 Aralık’ta oynanacak yarı final maçlarında rakiplerine üstünlük kuran takımlar ise finalde mücadele etmeye hak kazanacak. Yarı finalin kaybedenleri 17 Aralık’ta üçüncülük maçında karşı karşıya gelecek. 2022 FIFA Dünya Kupası’nın şampiyonluk maçı ise 18 Aralık’ta oynanacak.

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