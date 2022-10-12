Dünya küresel bir iflasa mı sürükleniyor?

VOA'nıngöre, IMF’in “Hayat Pahalılığı Krizine Karşı Koymak” başlığını taşıyan Küresel Ekonomik Görünüm raporunda, kalıcı hale gelen enflasyon, Çin ekonomisinde yavaşlama ve Rusya’nın Ukrayna işgalinden kaynaklanan baskılara dikkat çekildi.Küresel ekonomik faaliyetlerin uzun yıllardır görülmemiş yüksek enflasyonla birlikte geniş tabanlı ve beklenenden daha sert bir yavaşlama yaşadığı belirtildi.Çoğu bölgede mali koşulları sıkılaştıran hayat pahalılığı krizinin, Rusya’nın Ukrayna işgalinin ve COVID-19 pandemisinin geride bıraktığı etkilerin ekonomik görünüm üzerinde ağırlığının hissedildiği kaydedildi.Mevcut ortamda küresel mali istikrara yönelik risklerin arttığı ve bu durumun piyasalarda düzensiz fiyatlandırma riskini tırmandırdığı vurgulandı.Özellikle gelişmekte olan piyasalar ve konut piyasasının riske daha açık olduğunun altı çizildi.Raporda küresel büyümenin 2022’de yüzde 3,2’ye; 2023’te de yüzde 2,7’ye düşeceği öngörüsü yer aldı. Küresel büyüme oranı 2021 yılında yüzde 6’ydı. IMF geçtiğimiz Temmuz ayında 2023 yılı için küresel ekonomide büyümenin yüzde 2,9 olacağı öngörüsünde bulunmuştu.Bu oranların 2001’den bu yana küresel mali kriz ve pandeminin ani etkisi haricinde en zayıf büyüme profili olduğuna dikkat çekildi.IMF’in raporuna göre küresel enflasyonun 2022’de yüzde 4,7’den yüzde 8,8’e yükselmesi; 2023 yılında yüzde 6,5’a; 2024 yılında da yüzde 4,1’e gerilemesi öngörülüyor.Raporda para politikasının fiyat istikrarını sağlamak için mevcut rotasını sürdürmesi gerektiği belirtildi.Mali politikanın da bir yandan para politikasıyla uyumlu olarak yeterince sert bir çizgiyi benimserken diğer yandan hayat pahalılığı baskılarını azaltmayı amaçlaması gerektiği vurgulandı.Yapısal reformların verimliliği arttırarak ve tedarik sorunlarını rahatlatarak enflasyonla mücadeleyi destekleyebileceği kaydedildi.Raporda Türkiye ekonomisinin büyüme tahminleri de güncellendi. IMF Türkiye’nin bu yıl yüzde 5, gelecek yılsa yüzde 3 büyüyeceği tahmininde bulundu. Kuruluşun bundan önce en son Temmuz ayında yayınladığı güncellemede, Türkiye ekonomisinin bu yıl yüzde 4, gelecek yılsa yüzde 3,5 büyüyeceği tahmini ortaya konmuştu.Raporda Türkiye’de enflasyon beklentisi de bu yıl için yüzde 73,5, gelecek yıl için de yüzde 51,2 olarak gösterildi.IMF bugün açıkladığı Küresel Mali İstikrar Raporu’nda da merkez bankalarının yüksek enflasyonla mücadelede benimsedikleri politikaları, gelişmekte olan piyasalardaki borç baskısını irdeledi.“Yüksek Enflasyon Ortamında Yön Belirlemek” başlığını taşıyan raporda, Avrupa’da enerji krizinin kötüleşen görünüme katkıda bulunduğunun altı çizildi, “Küresel ortam ufukta görünen kara bulutlarla hassas” ifadeleri kullanıldı.“Piyasalarda devam eden riske açık koşullar, sıkılaşan likidite, inatçı enflasyon ve dünya genelinde merkez bankalarının enflasyonla mücadele etmek için faiz oranlarını arttırma çabalarının birleşimi değişken ve riskli bir ortamı beraberinde getirdi” denildi.