Yabancılar için lüks yaşantı ülkesiyiz





Sözcü'den Cem Yıldırım'ın haberine göre, Katar Emirinin annesi Şeyha Moza, Kanal İstanbul arazilerinden satın aldı. Malezya Kralının eşi Tunku Azizah, Kapadokya'yı gezdi ve ev almak istediğini açıkladı. Sabiha Gökçen Havalimanı'nın işletme haklarının Malezya'ya satılması gündeme geldi. Birleşik Arap Emirlikleri Kalamış Yat Limanı'na talip oldu. Başta İran, Yemen, Irak olmak üzere birçok ülke vatandaşı da 400 bin dolara hem gayrimenkul alıyor hem de Türk vatandaşı oluyor.CHP Genel Başkan Başdanışmanı ve İstanbul Milletvekili Erdoğan Toprak, SÖZCÜ'ye yaptığı açıklamada “Dünya lideri olacaktık, emlakçı olduk. Devlet yetkilileri aracılığı ile yabancı ülkelerden gelenlere pazarlama yapılıyor, alıcılar helikopterle gezdiriliyor” dedi ve şunları söyledi:“Türkiye'ye gelen Arap, Körfez ve Uzakdoğu ülkelerinin kralları, prensleri, liderleri ne satın alırım derdindeler. Türk Lirası'nın giderek değer kaybetmesi de özellikle gayrimenkulleri ucuza kapatmalarına neden oluyor. Kanal İstanbul güzergahında, Katar Emirinin annesi, 44 dönüm arazi satın aldı. Malezya Kralının eşi Kapadokya'da ev bakıyor. Arap TV'lerindeki reklamlar ile 400 bin dolara gayrimenkul ve Türk vatandaşlığı satılığa çıkarıldı.”CHP İstanbul Milletvekili Toprak, vatandaşlığın yıllarca 250 bin dolara satıldığını, kısa süre önce rakamın 400 bin dolar seviyesine çıkarıldığını anlatarak şöyle devam etti: “Bir yabancının 400 bin dolara aldığı evi asgari ücretli Türk vatandaşının alabilmesi için yemeden içmeden maaşının tümünü biriktirmesi, bunun için de 116 yıl çalışması gerekiyor.”CHP Genel Başkan Başdanışmanı ve İstanbul Milletvekili Erdoğan Toprak, “İktidarın TL'yi itibarsızlaştırıp, değersizleştiren faiz-kur politikalarının yol açtığı enflasyon yangınıyla, Bulgar levası bile paramızı katladı” dedi. Toprak, “Türkiye, kendi vatandaşımız hariç, tüm dünya için ucuz ve lüks içinde yaşanacak bir ülke oldu” ifadesini kullandı.