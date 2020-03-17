Samanyolu Haber /Gündem / Dünya Liderleri konuşuyor.. Erdoğan susuyor... /17 Mart 2020 08:57

Dünya Liderleri konuşuyor.. Erdoğan susuyor...

Türkiye'deki ilk korona virüs vakasını duyurulmasının ardından ortadan kaybolan AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan'nın ancak , çarşamba günü açıklama yapacağı duyuruldu

SHABER3.COM


Türkiye'de da dünya'da olduğu gibi korona virüs yayılırken Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ise sessizliğini koruyor. Erdoğan, Türkiye'deki ilk korona virüs vakasını duyurulmasının ardından ortadan kayboldu. En son cuma namazı için evinden çıktığında kameralar görüntüledi . Ancak o zaman da sessizliğini korudu. 



Oysa Dünya'da Liderler her gün ekranlara çıkıp halklarına sesleniyorlar  Kanada ve İspanya başbakanları, eşlerinin korona testlerinin pozitif çıkması sonrası karantina altında tutuluyor.


 Buna rağmen her gün çıkıp konuşuyorlar. Almanya Başbakanı Merkel'in açıklamaları sosyal medyada türkçe  alt yazılı yayınlanıyor. 
Fransa Cumhurbaşkanı Macron tarihin en büyük destek paketini açıkladı. 2 ay boyunca doğalgaz ve elektrik faturalarını tahsil etmeyeceklerini söyledi 
İngiltere Başbakanı Boris Johnson iktidara geldiği günden bugüne kadar en çok eleştirildiği zamanı yaşıyor. Ama yine de hergün ekranlara çıkıyor . Japonya Başbakanı, ABD Başkanı liste uzayıp gidiyor. Hepsi hem halkına hem de dünyaya pozitif mesajlar veriyor  

Ancak Türkiye'de ne piyasalar ne de vatandaşlar Erdoğan'dan bir açıklama duyamadı .Normal zamanlarda her gün saatlerce ekranlarda olan Erdoğan'ın ortalarda gözükmemesi sosyal medyanın da diline düştü. Sosyal medyada 'Erdoğan nerede?' sorusu soruluyor.


Bu konuşmalardan sonra Saraydan bir açıklama geldi  İletişim Başkanı Fahrettin Altun Twitter üzerinden yaptığı açıklamaya göre AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan çarşamba günü koronavirüsle mücadele çerçevesinde kapsamlı bir toplantı yapacak ve  toplantının ardından komuoyuna atılacak adımların aktarılacak. 

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