Dünya markaları Rusya’dan çekilmeye devam ediyor

SAMANYOLUHABER.COM- MOSKOVA









Leroy Merlin Rusya'dan ayrıldığını açıkladı





Fransız markası Leroy Merlin, piyasada 18 yıl geçirdikten sonra Rusya'dan çekildiğini açıkladı. Şirket hisselerini yerel alıcılara devredecek. Anlaşma, yasal onayın ardından yürürlüğe girecek.





Grubun basın servisi, Leroy Merlin ev eşyası mağazalarının sahibi olan Fransız şirketi ADEO'nun Rusya işlerini yerel yönetime devredeceğini söyledi.





ADEO'dan yapılan basın açıklamasına göre, anlaşma 45.000 çalışanın işini koruyacak ve şirketin halkın çıkarları doğrultusunda faaliyetinin devam etmesini sağlayacak.





Apple bazı ürünlerde desteğini çekti





Apple’nin Interfax'a verdiği demeçte, ürünlerin ülkeye tedarik kısıtlamaları nedeniyle Rusya'daki MacBook'lar ve iPad'ler için garanti hizmetini sonlandırdığını söyledi. Şirket, garantilerin ne kadar süreyle durdurulduğunu belirtmedi.