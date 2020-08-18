Dünya Michelle Obama'nın bu sözlerini konuşuyor

Amerika Birleşik Devletleri'nde (ABD) 3 Kasım'da yapılacak başkanlık seçimi yaklaşırken, Demokrat Parti'nin başkan adayını resmen ilan edeceği parti kongresi başladı.





Perşembe gününe kadar sürecek kongrede, Joe Biden'in başkan adaylığı, Kamala Harris'in de başkan yardımcısı adaylığının resmen ilan edilmesi bekleniyor.





Koronavirüs salgını sebebiyle büyük bir bölümü virtüel konuşma ve etkinliklerden oluşan kongrenin ilk gününde sol eğilimli senatör Bernie Sanders ile eski başkan Barack Obama'nın eşi Michelle Obama konuştu.





OBAMA: TRUMP ÜLKEMİZ İÇİN YANLIŞ İSİM





Başkan Donald Trump'u sert biçimde eleştiren eski First Lady Michelle Obama, "Trump ülkemiz için yanlış başkan." dedi. Donald Trump'un kendini göstermek için yeterli zamana sahip olduğunu, ancak şimdiye kadar yaptıklarına bakılırsa başkanlık görevine uygun olmadığının görüldüğünü belirtti.





Michelle Obama, eşinin başkanlığı süresince bu görevin ne kadar zor olduğunu gördüğünü, bunun aynı zamanda güç sahibi olma anlamına geldiğini kavradığını belirtti.





Eski First Lady, başkanlık yapacak kişinin, ABD'deki her vatandaşın hayatının anlamı ve değeri olduğunu anlayacak inanca ve sağlam bir ahlaka sahip olması gerektiğini vurguladı.





Obama, ülkenin başkanının tehlikesini küçümsediği "bir virüs yüzünden" ekonominin yerlerde süründüğünü, çok sayıda vatandaşın sağlık sigortasını kaybettiğini, halkın ayakta kalmak için mücadele ettiğini, uzun çabalar sonucu kurulan uluslararası ittifakların dağıldığını belirtti.





Meselelere Beyaz Saray'da cevap arayanların ise sadece karmaşa ve bölünme ile karşılaştığını, empatinin de kaybolduğunu söyledi.





Michelle Obama, vatandaşları Demokratların adayı Joe Biden'i seçmeye çağırdı.



