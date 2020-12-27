Samanyolu Haber /Gündem / Dünya Müslüman Alimler Birliği'nden koronavirüs aşısı hakkında fetva /27 Aralık 2020 11:04

Dünya Müslüman Alimler Birliği'nden koronavirüs aşısı hakkında fetva

Dünya Müslüman Alimler Birliği, aşı fetvası verdi.

SHABER3.COM

Dünya Müslüman Alimler Birliği, "Tıp camiası" tarafından onay alan koronavirüs aşısının dinen uygun olduğu yönünde fetva verdi.

Dünya Müslüman Alimler Birliği Genel Sekreteri Ali Muhyiddin el-Karadaği, yaptığı yazılı açıklamada, Covid-19 aşısı konusunda doktorlara güvenmenin zorunlu olduğunu bildirdi.

Alman menşeli Pfizer/BioNTech'in ürettiği aşı başta olmak üzere Covid-19 aşılarıyla ilgili çok sayıda soru aldığını belirten Karadaği, "Tıp camiası, bu aşının belirli bir grup ve kişiler için gerekli olduğuna karar verirse bu, akıl ve beden sağlığının korunması ve salgının yayılmasının önlenmesi açısından dini açıdan da kabul görür" ifadesini kullandı.  

Karadaği, fetvanın, "uzman makamların aşıya onay vermesi, faydasını ve tesirini" kanıtlamasına bağlı olacağını, burada da tamamen faydalı olması değil, faydasının ağır basması şartının aranacağını belirtti.
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