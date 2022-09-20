"Dünya nükleer silah kullanma ihtimaliyle karşı karşıya"

Tokayev, New York’ta Birleşmiş Milletler (BM) 77. Genel Kurulu’nda konuştu.





Kazakistan’ın geçmişte nükleer denemelerden önemli ölçüde zarar gördüğüne işaret eden Tokayev, “Nükleer güçlerin artan rekabeti ve söylemlerinden endişe duyuyoruz.” dedi.





Tokayev, süper güçler arasındaki karşılıklı güvensizliğin endişe verici bir düzeye ulaştığına işaret ederek, “Dünya, iki kuşak sonra ilk kez nükleer silah kullanma ihtimaliyle karşı karşıya.” diye konuştu.





BM’nin devletlerin egemenlik eşitliği, toprak bütünlüğüne saygı ve ülkelerin barış içinde yaşaması gibi üç temel ilkesi arasındaki bağın yeniden gözden geçirilmesi gerektiğine dikkati çeken Tokayev, “Bu üç ilke birbirine bağlıdır. Bu ilkelerden birinin ihlali, diğer ikisinin ihlali anlamına gelir. Küresel nükleer silahsızlanma rejiminin zayıflaması demek bu üç ilkenin tehdit altında olması demektir.” ifadelerini kullandı.





Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev, süper güçler arasındaki güvensizliğin endişe verici düzeye ulaştığını belirterek, “Dünya, iki kuşak sonra ilk kez nükleer silah kullanma ihtimaliyle karşı karşıya.” dedi.Tokayev, BM’nin değerler sisteminin dünyanın çeşitli yerlerindeki milyonlarca insan için bir umut ışığı olarak kalmaya devam ettiğini belirterek, ülkeleri bu değerlere sahip çıkmaya davet etti.