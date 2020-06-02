Samanyolu Haber /Dünya / Dünya ormanlarıyla ilgili ürküten tablo /02 Haziran 2020 22:58

Dünya ormanlarıyla ilgili ürküten tablo

Dünyadaki orman sahalarının yok olması konusunda yapılan araştırmadan çarpıcı bir sonuç çıktı. Söz konusu araştırmaya göre geçtiğimiz yıl her 6 saniyede bir futbol sahası kadar bakir ormanın yok olduğu bilgisi paylaşıldı.

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Dünya Kaynakları Enstitüsü tarafından yapılan bir araştırma, 2019 yılında her 6 saniyede bir futbol sahası kadar bakir ormanın yok olduğunu gösterdi.

Deutsche Welle Türkçe'de yer alan habere göre Dünya Kaynakları Enstitüsü (WRI) tarafından yapılan bir araştırma, 2019 yılında 11,9 milyon hektar tropik ormanlık alandaki ağaçların kesilerek veya yakılarak yok olduğunu ortaya koydu. Washington’daki Enstitütü tarafından Salı günü yapılan açıklamada, yok olan ormanlık alanın yaklaşık 3,8 milyon hektarını da biyolojik çeşitlilik için büyük önem taşıyan el değmemiş ormanların oluşturduğu belirtildi. Açıklamada, her 6 saniyede bir futbol sahası büyüklüğünde balta girmemiş ormanın yok olduğuna dikkat çekildi. Araştırmaya göre, son 20 yıl içinde sadece 2016 ve 2017 yıllarında yok olan ormanlık alanın 2019'dakinden daha büyük olduğu kaydedildi.

Araştırmaya göre, bakir ormanların yok olduğu ülkelerin başında Brezilya geliyor. Buna göre, Brezilya'da 1,4 milyon hektarlık alan yok oldu. Bunu 324 bin hektar ormanlık alan ile Endonezya ve 475 bin hektar ile Kongo izledi. Bolivya ve Avustralya'da da yangınlar sonucu yok olan ormanlık alanın, bugüne kadar hiç bu kadar büyük olmadığının altı çizildi.

Dünya Kaynakları Enstitüsü uzmanlarından Mikaela Weisse, bakir ormanların yok olmaması için farklı ülke ve kuruluşların gösterdiği çabaya rağmen, ormanlık alanlarda kaybın büyük olmasından kaygı duyduklarını dile getirdi. Dünyadaki modern gelişmelerden uzak olan bu ormanlar dünyanın en zengin vahşi hayatını barındırıyor. Ayrıca karbondioksit emiliminde de önemli bir rol oynuyorlar. Weisse, bu ormanların eski haline gelmesinin yüzyıllar alacağını söyledi.

Dünya Kaynakları Enstitüsü, Küresel Orman İzleme Platformu ve birçok doğa koruma örgütü ile birlikte 2014 yılından bu yana uydu görüntüleri aracılığıyla ormanlardaki değişimi gözlemliyor.

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