Samanyolu Haber /Gündem / Dünya otomobil devi Audi, logosunu değiştirdi /16 Kasım 2022 13:55

Dünya otomobil devi Audi, logosunu değiştirdi

Alman otomobil devi Audi, iki boyutlu logo tasarımlarına yönelen şirketler arasına katıldı.

SHABER3.COM

Almanya merkezli otomobil şirketi Audi, uzun yıllardır dünyanın en büyük otomobil üreticileri arasında yer alıyor. Şirketin herkesin aklına kazınan iç içe geçmiş dört halkalı logosu da yaklaşık bir asırdır şirketin sembolü olarak kullanılıyordu.

Daha önce birçok kez ikonik logosunu yenileyen Audi, şimdi de bir kez daha bu konuda değişikliğe gittiğini duyurdu. Otomobil üreticisi, güncellenmiş yeni logosunu tanıttı. Yeni logoda, ikonik halkalarda bir değişiklik yapılmadığı görülürken, iki boyutlu, daha minimalist ve düz bir tasarıma gidildiği göze çarpıyor.
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber Dünya otomobil devi Audi, logosunu değiştirdi Sonraki Haber >>

Rusya, Ukrayna’nın bütün büyük şehirlerini vurdu

Rusya, Ukrayna’nın bütün büyük şehirlerini vurdu

Martı CEO’su ile Taksiciler Odası Başkanı arasındaki tehdit kavga büyüyor

Martı CEO’su ile Taksiciler Odası Başkanı arasındaki tehdit kavga büyüyor

Artemis 1 roketi fırlatıldı, NASA 50 yıl sonra Ay'a geri dönüyor

Artemis 1 roketi fırlatıldı, NASA 50 yıl sonra Ay'a geri dönüyor

Dünya Kupası'na beklenen seyirci gelmeyince Katar Pakistan'dan taraftar kiraladı

Dünya Kupası'na beklenen seyirci gelmeyince Katar Pakistan'dan taraftar kiraladı

Doğru bildiğimizde kararlı olmalıyız

Doğru bildiğimizde kararlı olmalıyız

Troller çıldırdı: Putin'in Erdoğan'ın bir valisi...

Troller çıldırdı: Putin'in Erdoğan'ın bir valisi...

CHP'li isim e-devlete girdi şoke oldu, Meğer AKP üyesiymiş!

CHP'li isim e-devlete girdi şoke oldu, Meğer AKP üyesiymiş!

Zelensky, Rus işgalinden kurtarılan Herson'u ziyaret etti

Zelensky, Rus işgalinden kurtarılan Herson'u ziyaret etti

İşte Taksim'deki korkunç patlama anı

İşte Taksim'deki korkunç patlama anı

İki gösteri uçağı havada çarpıştı

İki gösteri uçağı havada çarpıştı
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
13:57:26