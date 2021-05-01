Dünya pandemide 5 şirkete çalıştı

Pandemi sırasında dünya genelinde milyarlarca insan gelir kaybı yaşarken, ABD merkezli 5 teknoloji tekeli rekor kârlar elde etti.





Apple, Google (Alphabet), Amazon, Facebook ve Microsoft, pandemi sırasında hızla artan dijitalleşmenin etkisiyle gelirlerini ve kârlarını katladı.





Tekel konumlarını kullanan beş şirketin 2021 yılının ilk çeyreğinde elde ettikleri toplam ciro, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 42 artışla 214,3 milyar dolardan 304,4 milyar dolara yükseldi.





Söz konusu dönemde beş şirketin toplam net kârı ise yüzde 105,7 artışla 36,3 milyar dolardan 74,6 milyar dolara yükseldi





2021'in ilk çeyreğinde her bir dakikada söz konusu beş şirket mal ve hizmet satışından toplamda 2,5 milyon dolarlık gelir elde etti.





2021'in ilk çeyreğinde bu beş şirketin toplam vergi öncesi kârı 88 milyar doları aşarken, bu dönemde her bir iş gününde elde ettikleri kâr 1 milyar doları aştı.





APPLE'DAN 22,6 MİLYAR DOLAR KÂR

iPhone üreticisi Apple, bu dönemde gelirini yüzde 61,6 artışla 45 milyar dolardan 72,7 milyar dolara yükseltti.





Apple'ın net kârı ise bu dönemde yüzde 110 artışla 11,2 milyar dolardan 23,6 milyar dolara yükseldi.





Apple'in iPhone satışlarından elde ettiği gelir, yüzde 65,5 artışla 29 milyar dolardan 47,9 milyar dolara yükseldi.





ALPHABET'TEN 17,9 MİLYAR DOLAR KÂR

Google'ın çatı şirketi Alphabet, 2021 yılının ilk çeyreğinde gelirini, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 34,4 artışla 41,2 milyar dolardan 55,3 milyar dolara yükseltti.





Şirket net kârını da bu dönemde yüzde 162,3 artışla 6,8 milyar dolardan 17,9 milyar dolara yükseltti.





Şirket, YouTube reklamlarından elde ettiği geliri, yüzde 50 artışla 4 milyar dolardan 6 milyar dolara yükseltti.





AMAZONDAN 8,1 MİLYAR DOLAR KÂR

E-ticaret ve bilişim şirketi Amazon'un bu dönemde geliri yüzde 44 artışla 75,5 milyar dolardan 108,5 milyar dolara yükseldi.





Şirketin net kârı ise bu dönemde yüzde 224 artışla 2,5 milyar dolardan 8,1 milyar dolara yükseldi.





FACEBOOK'TAN 9,5 MİLYAR DOLAR KÂR

Dünyanın en büyük sosyal medya platformu Facebook, bu dönemde gelirini yüzde 48 artışla 17,7 milyar dolardan 26,2 milyar dolara yükseltti.





Şirket, gelirinin tamamına yakınını reklamlardan elde etti.





Facebook'un bu dönemde net kârı yüzde 94 artışla 4,9 milyar dolardan 9,5 milyar dolara yükseldi.





MICROSOFT'TAN 15,5 MİLYAR DOLAR KÂR

Microsoft bu dönemde gelirini yüzde 19 artışla 35 milyar dolardan 41,7 milyar dolara yükseltti.





Şirketin net kârı ise yüzde 44 artışla 10,8 milyar dolardan 15,5 milyar dolara yükseldi.





TÜRKİYE'NİN MİLLİ GELİRİNDEN FAZLA

Apple, Google (Alphabet), Amazon, Facebook ve Microsoft'un 2021'in ilk çeyreğinde elde ettikleri gelir, Türkiye'nin üç ayda ürettiği tüm nihai mal ve hizmetlerin toplam değeri olan gayri safi yurt içi hasıladan yüksek.





2020'nin son çeyreğinde Türkiye'nin gayri safi yurt içi hasılası 191,6 milyar dolar olmuştu. Söz konusu beş şirketin 2021'in ilk çeyreğinde elde ettikleri toplam gelir ise 304,4 milyar dolar oldu.