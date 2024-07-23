Samanyolu Haber /Dünya / Dünya, Pazar günü en sıcak gününü yaşadı /23 Temmuz 2024 17:01

Dünya, Pazar günü en sıcak gününü yaşadı

AB'ye bağlı Copernicus İklim Değişikliği Kurumu, 21 Temmuz pazar gününün dünya genelinde bugüne kadar kaydedilen en sıcak gün olduğunu açıkladı.

SHABER3.COM

Avrupa Birliği (AB) Copernicus İklim Değişikliği Kurumu'nun ön verilerine göre, 21 Temmuz Pazar günü, dünya genelinde bugüne kadar kaydedilen en sıcak gün olarak tarihe geçti.

Küresel çapta ortalama yüzey sıcaklığının pazar günü 17,09 santigrat dereceye ulaşarak rekor kırdığı bildirildi.

Sıcak hava dalgasının ABD, Avrupa ve Rusya'da etkili olduğu kaydedilen raporda, son rekorun 17,08 santigratla geçen sene kırıldığı vurgulandı. Geçen sene 3-6 Temmuz arasında dünyada hava sıcaklıkları o döneme kadar kaydedilen en yüksek seviyeye ulaşmıştı.

Bilim insanları, bu sene aşırı sıcaklarda El Nino'ya bağlı hava olaylarının da rol oynadığını vurguluyor.

İklim değişikliğinin etkisiyle her yıl sıcaklıkların giderek arttığına dikkat çeken Copernicus İklim Değişikliği Kurumu, küresel sıcaklıkları 1940'tan bu yana kayıt altına alıyor.
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