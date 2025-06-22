Dünya piyasalarını sarsacak karar: İran Hürmüz Boğazı'nı kapatıyor

İran devlet medyası Press TV’nin haberine göre, parlamentodan geçen karar doğrultusunda Basra Körfezi’ni Umman Denizi’ne bağlayan Hürmüz Boğazı kapatılacak.





Bu boğaz, Suudi Arabistan, Irak, Birleşik Arap Emirlikleri, Katar, Kuveyt ve İran gibi bölgesel enerji devlerinin petrol ve doğalgaz ihracatında kritik öneme sahip.





Boğaz, en dar yerinde sadece 33 km genişliğinde ve karşılıklı gemi trafiği için ayrılan geçiş şeritleri yalnızca 3 km genişliğinde. Bu da hattı saldırılara ve deniz ablukalarına karşı son derece hassas hâle getiriyor.





ÇİN VE HİNDİSTAN ETKİLENEBİLİR





Geçmişte Hürmüz Boğazı’ndaki aksamalardan en çok Batı ülkeleri etkilenirken, günümüzde boğazın kapanması durumunda Asya ülkeleri başta Çin ve Hindistan büyük risk altında.





Hindistan, günlük 5.5 milyon varil petrol ithalatının yaklaşık 2 milyon varilini Hürmüz üzerinden sağlıyor.





Ancak Hint yetkililer ve enerji analistlerine göre, Hindistan Rusya, ABD, Brezilya gibi alternatif tedarikçiler sayesinde ciddi arz sorunu yaşamayacak.





DOĞALGAZ AKIŞINA SINIRLI ETKİ





Hindistan’ın ana LNG tedarikçisi Katar için Hürmüz Boğazı kritik bir geçiş noktası değil.





Avustralya, ABD ve Rusya gibi diğer LNG tedarikçileri de Hürmüz'e bağlı olmadığından gaz akışında ciddi bir kesinti beklenmiyor.





PETROL FİYATLARI FIRLAYABİLİR





Küresel enerji piyasalarında belirsizlik ve arz kesintisi korkusu, petrol fiyatlarını tetikleyebilir.





Analistlere göre, kısa vadede Brent petrol fiyatı 80 dolar seviyesine yükselebilir.