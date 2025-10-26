Dünya rahat bir nefes aldı: ABD ve Çin’den sürpriz anlaşma

ABD ile Çin arasında aylardır süren ticaret gerilimini yumuşatma amacı taşıyan müzakerelerin beşinci turu, Malezya’nın başkenti Kuala Lumpur’da tamamlandı. Görüşmelerin ardından iki ülke heyetleri, tarifeler konusunda “ön çerçeve anlaşması”na vardıklarını açıkladı.





‘TARİFELERDE ÖN MUTABAKAT’

Gerçek Gündem'de yer alan habere göre Çin’in Uluslararası Ticaret Temsilcisi Li Çınggang, Kuala Lumpur’da düzenlediği basın toplantısında, tarafların uzun süredir devam eden gümrük tarifeleri konusundaki anlaşmazlıkta “ön mutabakata” vardıklarını söyledi. Li, hazırlanan çerçeve anlaşmanın hem Pekin hem de Washington yönetimlerinin iç onay süreçlerine sunulacağını belirtti.





ABD Ticaret Temsilcisi Jamieson Greer de benzer açıklamalarda bulunarak, “Yoğun geçen iki günün ardından liderlerimizin değerlendireceği bir çerçeve üzerinde uzlaşmaya vardık” dedi. Greer, müzakerelerde 10 Kasım’da süresi dolacak geçici tarife uzlaşmasının yenilenmesi ve nadir toprak elementleri ticareti konusunun da ele alındığını ifade etti.





TRUMP-Şİ ZİRVESİ ÖNCESİ KRİTİK ADIM

Malezya’daki görüşmeler, 30 Ekim’de Güney Kore’de düzenlenecek APEC Zirvesi öncesinde ABD Başkanı Donald Trump ile Çin Devlet Başkanı Şi Cinping arasında yapılması planlanan ikili görüşmenin hazırlığı niteliği taşıyor.





İki ülke heyetlerine Çin Başbakan Yardımcısı Hı Lifıng ile ABD Hazine Bakanı Scott Bessent başkanlık etti. Kuala Lumpur buluşması, daha önce Cenevre, Londra, Stockholm ve Madrid’de yapılan görüşmelerin ardından gerçekleştirilen beşinci tur müzakere oldu.





Diplomatik kaynaklar, Trump ve Şi’nin buluşmasının, iki ülke ilişkilerinin yönünü belirleyecek bir dönüm noktası olabileceğine dikkat çekiyor.





TİCARET RESTLEŞMESİ OLMUŞTU

ABD Başkanı Trump’ın bu yılın başında yeniden göreve gelmesinin ardından gümrük tarifelerini artırma kararı, Çin ile ekonomik bir restleşmeyi tetiklemişti.





Washington’un 2 Nisan’da açıkladığı ek vergilere karşılık Pekin de misillemede bulunmuş, karşılıklı tarifeler sırasıyla %145 ve %125 seviyelerine kadar yükselmişti.





Gerilimin ardından iki ülke, Mayıs ayında İsviçre’nin Cenevre kentinde bir araya gelerek vergileri 90 gün süreyle düşürme kararı almıştı. Sonraki aylarda Londra, Stockholm ve Madrid’de yürütülen görüşmelerde bu uzlaşmanın uygulanma süresi birkaç kez uzatılmıştı.





GÖZLER APEC ZİRVESİ’NDE

Tarifeler konusundaki ön çerçeve anlaşmasının detayları henüz açıklanmadı. Ancak gözler, 30 Ekim’de yapılacak Trump-Şi görüşmesine çevrildi.