Dünya rekortmeni Kenyalı atlet evinde ölü bulundu, kayıp eşi cinayet zanlısı

Agnes Tirop, yüksek rakımı nedeniyle atletlerin antrenman için tercih ettikleri Iten kasabasında yaşıyordu.

Kenya Atletizm Federasyonu, Tirop'un hayatını kaybetmesiyle ülkenin "büyük bir değerini" kaybettiğini vurguladı.

Başsağlığı mesajı yayımlayan Kenya Devlet Başkanı Uhuru Kenyatta ise Tirop için "Kenya'nın kahramanıydı" dedi.

Geçen ay dünya rekoru kırmıştı





Agnes Tirop geçen ay Almanya'da 10 Bin Metre Yol Yarışı'nı 30 dakika 1 saniyelik derecesiyle kazanarak dünya rekoru kırmıştı.





Rekoru 28 saniye farkla kırması sonrası, Tirop'u çok parlak bir kariyerin beklediği şeklinde yorumlar yapılmıştı.





Tirop'un kariyerinde iki dünya üçüncülüğü ve bir olimpiyat dördüncülüğü de bulunuyordu.