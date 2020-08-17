Samanyolu Haber /Dünya / Dünya rekoru... Bir günde neredeyse 300 bin kişi! /17 Ağustos 2020 10:42

Dünya rekoru... Bir günde neredeyse 300 bin kişi!

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) verilerine göre 16 Ağustos'ta dünya çapında görülen 300 bine yakın Covid-19 vak'ası ile salgının başlangıcından beri görülen en yüksek sayı kaydedildi.

SHABER3.COM

Dünya Sağlık Örgütü'nün (DSÖ) yeni tip Koronavirüs (Covid-19) salgınına dair verilerine göre, tüm dünyada görülen en yüksek yeni vak'a sayısına ulaşıldı. 

DSÖ, 16 Ağustos tarihinde 294 bin 237 yeni Covid-19 vak'ası tespit edildiğini duyurdu.

Salgında tüm dünyada Koronavirüs bulaşan kişi sayısı 21 milyon 294 bini aştı. 761 bin 779 kişi salgın sebebiyle hayatını kaybetti.

Covid-19 salgını sebebiyle kısıtlama uygulayan ülkeler yaz aylarına doğru normalleşme sürecine girerek tedbirleri gevşetmeye başlamıştı. 

Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber Dünya rekoru... Bir günde neredeyse 300 bin kişi! Sonraki Haber >>

Yunanistan'da bir geri itme vakası daha

Yunanistan'da bir geri itme vakası daha

‘Kanlı bir süreç’ demekle neyi kastediyorsunuz

‘Kanlı bir süreç’ demekle neyi kastediyorsunuz

"3 tane dedin yaptım, ne olur bana yardım edin!"

Erdoğan'ı darbe ile değil, seçimle devireceğim

Erdoğan'ı darbe ile değil, seçimle devireceğim

3 gündür denizin ortasında yapayalnız!

3 gündür denizin ortasında yapayalnız!

Ünlü bisikletçi köprüden aşağı uçtu!

Ünlü bisikletçi köprüden aşağı uçtu!

'Diğerlerini destekleyen yandaş olmuyor mu?'

'Diğerlerini destekleyen yandaş olmuyor mu?'

400 kiloluk halteri kaldırırken dizlerini kırdı

400 kiloluk halteri kaldırırken dizlerini kırdı

Valilik önünde kendini ateşe verdi!

Valilik önünde kendini ateşe verdi!

Albayrak'ın açıklamasına videolu cevap

Albayrak'ın açıklamasına videolu cevap
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
11:40:40