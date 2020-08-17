Dünya rekoru... Bir günde neredeyse 300 bin kişi!

Dünya Sağlık Örgütü'nün (DSÖ) yeni tip Koronavirüs (Covid-19) salgınına dair verilerine göre, tüm dünyada görülen en yüksek yeni vak'a sayısına ulaşıldı.





DSÖ, 16 Ağustos tarihinde 294 bin 237 yeni Covid-19 vak'ası tespit edildiğini duyurdu.







Salgında tüm dünyada Koronavirüs bulaşan kişi sayısı 21 milyon 294 bini aştı. 761 bin 779 kişi salgın sebebiyle hayatını kaybetti.





Covid-19 salgını sebebiyle kısıtlama uygulayan ülkeler yaz aylarına doğru normalleşme sürecine girerek tedbirleri gevşetmeye başlamıştı.



