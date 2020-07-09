Dünya Sağlık Ögrütü'nden 'İstanbul' kararı

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Dünya Sağlık Örgütü Avrupa Bölge Direktörü Hans Kluge ile ortak basın toplantısı düzenledi. Koca, ''İstanbul'da DSÖ ofisini hızla uygulamaya geçiriyoruz. Ofis sağlık acil durumları konusunda faaliyet gösterecek" dedi.



Toplantıda konuşan Bakan Koca, "Verdiği sözü gerçekleştirmesinden dolayı kendisine çok teşekkür ediyorum. DSÖ pandemi sürecinde tüm dünyanın gözünün kendisinde olduğu ön plana çıkmıştır. Gün boyu yaptığımız görüşmelerde Covid-19 başta olmak üzere birçok sağlık konusunu enine boyuna ele alma fırsatını yakaladık. Kendisiyle bilgi ve tecrübe paylaşımında bulunduk. Türkiye'nin pandemi yönetimindeki politikaları Bilim Kurulumuz tavsiyeleri DSÖ'nün çerçevesinde şekillenmiştir. Bilim Kurulu üyelerimizle sayın bölge direktörünü biraraya getirerek bu süreci ve sonrasında yapılacak planlamalarda yakın işbirliğini devam ettirmek niyetindeyiz" dedi.





DSÖ İSTANBUL'DA OFİS AÇIYOR





Hans Kluge, "Bizler bu akşam sayın Koca ile bir anlaşma imzalayacağız. Bu finans mali anlaşması İstanbul'da açılacak olan DSÖ'nün insani ve sağlık için teyakkuzda olabilmesi için ofistir. Bu coğrafyada karşılaşılabilecek olan insani durumlara karşı gerekli yanıtı verebilmek amacımızdır. Diğer ikinci mesajım ise pandemi henüz sona ermemiştir. Pandemiyle ilgili olan çalışmalarımızda son derece hazırlıklı olmak zorundayız. Çalışmalarımızı bu yönde en yüksek seviyede teyakkuz seviyesinde ilerletmek zorundayız. Nisan ayından beri elde edilen veriler bizlere şunu göstermektedir ki, Türkiye Covid-19 mücadelesinde çok önemli virajı almaktadır. Son derece başarılı olan Türkiye'nin arkasında önemli adımlar, nedenler mevcuttur. Türkiye'deki vaka yükü ve ölüm rakamları yüzde 75 oranında azalmıştır. Sağlık sistemlerinin transformasyona dönüşme ve reformları, acil sağlık durumundaki teyakkuzdaki gelişmeler, yerel olarak üretilmiş olan tanı testlerin geliştirilmesi, temasın takip edilmesi, tedavi ile ilgili olan çalışmaların kuvvetlendirilmesi, kişisel korunma ekipmanların ventilatörlerin yerel olarak üretilmesi, hava seyahatleri ile yapılan düzenlemeler, risk iletişimi konusunda atılmış olan adımlardır'' şeklinde konuştu.





“PANDEMİ HENÜZ SONA ERMEDİ”





Pandeminin devam ettiğini ifade eden Kluge, “Pandemi henüz sona ermemiştir. Çalışmalarımızda bizler son derece hazırlıklı olmak zorundayız. Çalışmalarımızı bu yönde en yüksek seviyede ilerletmek zorundayız” ifadelerini kullandı.





AB'NİN YAYIMLADIĞI SEYAHAT KISITLAMASI





Kluge, ''Türkiye'deki durumun iyiye gittiğini ve mevcut koşulların sınırların açılmasına olanak sağlayacak şekilde olduğu görüşlerimi kendilerine (Alman yetkililere) bildirdim. Benim burada bulunmamdan ve duruma bizzat şahit olmamdan memnuniyetlerini ifade ettiler. DSÖ Avrupa Bölgesi ülkeleri arasında hiçbir ülkede halk sağlığı önlemlerine bu derece riayet edildiğini görmedim. Gerek fiziksel mesafe, gerekse maske ve dezenfektan kullanımı olsun, büyük çapta ve çok özenli şekilde bu kurallara riayet edildiğine şahit oldum" dedi.