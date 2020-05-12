Samanyolu Haber /Sağlık / Dünya Sağlık Ögütü'nden ürküten açıklama /12 Mayıs 2020 13:44

Dünya Sağlık Ögütü'nden ürküten açıklama

12 Aralık 2019'da Çin'in Vuhan şehrinde ortaya çıkan ve şu ana kadar 4,3 milyon kişiye bulaşan yeni tip Koronavirüs'e (Covid-19) karşı gözler aşı ve ilaç araştırmalarına çevrilmişti. Ancak Dünya Sağlık Örgüt (WHO) endişeleri artıran bir açıklama yaptı.

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Dünya Sağlık Örgütü, yeni tip Koronavirüs (Covid-19) aşısına dair açıklama yaptı.

Koronavirüsleri "aldatıcı virüsler" diye niteleyen Dünya Sağlık Örgütü (WHO), bu yüzden virüse karşı aşı geliştirmenin zor olduğunu belirtti.

Dünya Sağlık Örgütü Sözcüsü, yeni tip Koronavirüs salgınından sonra kurumun bir değerlendirme yaparak, nelerin ters gittiğini, nelerin iyileştirilmesi gerektiğini müzakere ettiğini söyledi. 

Sözcü, Covid-19 tedavisinde bazı yöntemlerin hastalığın uzunluğunu sınırlandırdığını, fakat daha çok araştırma yapılması gerektiğini vurguladı.

SALGINDA SICAKLIĞIN AZALTICI BİR ROLÜ YOK

Kanada'da Canadian Medical Association Journal’da yayımlanan son araştırmada 144 bölgeden 27 Mart’tan bu yana 375 bin Covid-19 vak'ası incelendi. 

Araştırma, hava sıcaklığının yeni tip Koronavirüs (Covid-19) salgınında bir rolü olmadığını gösteren Çin dışında yapılmış ilk akademik heyet onaylı çalışma oldu. 

Araştırmacılar mart ayında daha sıcak havaların yaşandığı ülkelerin diğerlerinden hiç bir avantajı olmadığını tespit etti. 
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