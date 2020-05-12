Dünya Sağlık Ögütü'nden ürküten açıklama

Dünya Sağlık Örgütü, yeni tip Koronavirüs (Covid-19) aşısına dair açıklama yaptı.





Koronavirüsleri "aldatıcı virüsler" diye niteleyen Dünya Sağlık Örgütü (WHO), bu yüzden virüse karşı aşı geliştirmenin zor olduğunu belirtti.





Dünya Sağlık Örgütü Sözcüsü, yeni tip Koronavirüs salgınından sonra kurumun bir değerlendirme yaparak, nelerin ters gittiğini, nelerin iyileştirilmesi gerektiğini müzakere ettiğini söyledi.





Sözcü, Covid-19 tedavisinde bazı yöntemlerin hastalığın uzunluğunu sınırlandırdığını, fakat daha çok araştırma yapılması gerektiğini vurguladı.





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