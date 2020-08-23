Samanyolu Haber /Gündem / Dünya Sağlık Örgütü: 12 yaş ve üzeri çocuklar maske takmalı /23 Ağustos 2020 10:42

Dünya Sağlık Örgütü: 12 yaş ve üzeri çocuklar maske takmalı

Dünya Sağlık Örgütü, 12 yaş ve üzerindeki çocukların koronavirüs salgını ile mücadeleye yardımcı olmak için yetişkinler gibi maske takması gerektiğini açıkladı.

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Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), 12 yaş ve üzerindeki çocukların maske takması gerektiğini açıkladı.

Koronavirüs salgını dünya genelinde etkisini arttırmaya devam ederken, Dünya Sağlık Örgütü’nden çocuklar ile ilgili açıklama geldi.

 DSÖ, 12 yaş ve üzerindeki çocukların koronavirüs salgını ile mücadeleye yardımcı olmak için yetişkinler gibi maske takması gerektiğini aktardı.

Örgüt, 6 ile 11 yaş arasındaki çocukların ise bulundukları yerlere ve taşıdıkları riske göre maske kullanmaları gerektiği konusunda uyarıda bulundu.

5 yaşından küçük çocukların ise genel olarak maske kullanmasına gerek olmadığını aktaran DSÖ, yine de 5 yaş altı için bulundukları ortama göre maske takmayı önerdi.
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