Samanyolu Haber /Dünya / Dünya Sağlık Örgütü açıkladı: 'Avrupa'yı çok zor bir altı ay bekliyor' /20 Kasım 2020 09:25

Dünya Sağlık Örgütü açıkladı: 'Avrupa'yı çok zor bir altı ay bekliyor'

Dünya Sağlık Örgütü (WHO) Avrupa Direktörü Hans Kluge, Avrupa’da son bir haftada 29 binden fazla kişinin koronavirüs sebebiyle yaşamını yitirdiğini açıkladı.

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Kluge, yeniden alınan sıkı önlemler ve sokağa çıkma kısıtlamalarıyla birlikte yeni vaka sayılarının azalmaya başladığını da sözlerine ekledi.

Kısıtlamalar yeniden yürürlükte
Birçok Avrupa ülkesi, ekim ayının ortasından bu yana, bahar aylarında uyguladığı kısıtlamaları yeniden yürürlüğe soktu.

Bugüne kadar Avrupa’da 15 milyon 738 bin 179 vaka tespit edildi. Covid-19 kaynaklı can kaybı ise 354 bin 154’e ulaştı.

Bölgesel olarak Avrupa’dan daha fazla vaka ve ölüm bildiren tek kıta, Amerika oldu.

En fazla can kaybı İngiltere'de
Vakaların ve ölümlerin büyük çoğunluğu İngiltere, Rusya, Fransa, İspanya, İtalya ve Almanya’da görüldü.

En fazla can kaybı 53 bin 870 kişinin öldüğü İngiltere’de, en fazla vaka da 2 milyon 115 bin 717 kişiyle Fransa’da görüldü.

'Çok zor bir altı ay bizi bekliyor'
Dr. Kluge, dünya genelindeki vaka sayılarının yüzde 28’inin, can kayıplarının ise yüzde 26’sının Avrupa’da olduğunu söyledi.

Son dönemde özellikle İsviçre ve Fransa’yla ilgili kaygılarının arttığını, bu iki ülkede yoğun bakım doluluk oranının yüzde 95’in üzerine çıktığını belirten Kruge, “Avrupa bir kez daha, bu kez ABD ile birlikte pandeminin merkezi haline geldi” dedi:

“Her 17 saniyede bir insan ölüyor. Aşı çalışmalarında gelişme var. Tünelin ucunda ışık göründü ama çok zor bir altı ay Avrupa’yı bekliyor.”
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