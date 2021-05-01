Samanyolu Haber /Dünya / Dünya Sağlık Örgütü bir aşıya daha 'acil kullanım' onayı verdi /01 Mayıs 2021 11:04

Dünya Sağlık Örgütü bir aşıya daha 'acil kullanım' onayı verdi

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), dün yaptığı yazılı açıklamada, Moderna koronavirüs aşısına acil kullanım onayı verdiklerini belirtti.

SHABER3.COM


DSÖ dün yaptığı açıklamada, “Bugün DSÖ, Moderna Kovid-19 aşısını (mRNA 1273) acil kullanım için listeledi” ifadelerini kaydetti. Moderna, DSÖ listesindeki acil durum onayı alan beşinci aşı oldu. DSÖ onayı, ülkelerin Kovid-19 aşılarını ithal etmek ve uygulamak için kendi düzenleyici kurumlarının onaylarını hızlandırmalarına olanak tanıyor.

Aşı, aşıların popülasyonlarda kullanımı için önerilerde bulunan DSÖ'nün Stratejik Aşı Uzmanlar Grubu (SAGE) tarafından gözden geçirilmiş ve SAGE, 25 Ocak 2021 tarihli ‘ara önerilerinde’ aşıyı 18 yaş ve üstü tüm yaş grupları için önermişti.

Moderna’ya, ABD Gıda ve İlaç Dairesi (CDC) tarafından 18 Aralık 2020'de acil kullanım izni verildi ve 6 Ocak 2021'de Avrupa İlaç Ajansı (EMA) tarafından Avrupa Birliği genelinde geçerli pazarlama izni verildi.
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber Dünya Sağlık Örgütü bir aşıya daha 'acil kullanım'... Sonraki Haber >>

Taksim'e yürümek isteyen gruplar gözaltına alındı

Taksim'e yürümek isteyen gruplar gözaltına alındı

Biden'ın maske ile imtihanı

Biden'ın maske ile imtihanı

Trabzonlu esnaftan AKP'ye mesaj

Trabzonlu esnaftan AKP'ye mesaj

Asansöre at bindirmeye çalışan 2 kişiye gözaltı

Asansöre at bindirmeye çalışan 2 kişiye gözaltı

İş makinesi yamaçtan aşağı yuvarlandı!

İş makinesi yamaçtan aşağı yuvarlandı!

Hatalı sollama felaket getirdi

Hatalı sollama felaket getirdi

Ocak'ta Nisan demişti, Şimdi de Eylül-Ekim diyor

Ocak'ta Nisan demişti, Şimdi de Eylül-Ekim diyor

Ankara’da 1 Mayıs açıklamasına sert müdahale

Ankara’da 1 Mayıs açıklamasına sert müdahale

Türkiye'nin güldüğü 'en acı gerçek'ti... O komedyen hayatını kaybetti

Türkiye'nin güldüğü 'en acı gerçek'ti... O komedyen hayatını kaybetti

5 bin kişiyle sosyal mesafesiz, maskeli konser deneyinden şaşırtan sonuç

5 bin kişiyle sosyal mesafesiz, maskeli konser deneyinden şaşırtan sonuç
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
14:45:10