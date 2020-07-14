Dünya Sağlık Örgütü: Yakın gelecekte eski normale dönüş yok

Cenevre’de düzenlenen basın toplantısında konuşan Dünya Sağlık Örgütü (WHO) Direktörü Tedros Ghebreyesus, "Hastalığı kontrol ederek hayatlarımıza devam edebileceğimiz bir yol haritası mümkün." dedi.





WHO Direktörü, günlük hayatı tamamen kapatmadan, art arda "karantina uygulamalarına gitmeden virüsün yeterli kontroluna sahip olunacak sürdürülebilir bir noktaya” ulaşılması gerektiğini vurguladı.





Ghebreyesus, “Doğrusunu söylemek gerekirse birçok ülke yanlış yöne saptı. Virüs hala bir numaralı halk sağlığı düşmanı olmaya devam ediyor.” dedi.





WHO yetkilisi “Eğer en temel önlemler uygulanmazsa salgın giderek daha da kötüleşmeye devam edecek. Ancak bu şekilde olmak zorunda değil” diye konuştu.





Dünya genelinde Koronavirüs vak'alarının sayısı 13 milyonu aştı. Reuters haber ajansına göre vak'aların 1 milyonu sadece son beş günde tespit edildi. Salgın dünyada şu ana kadar 500 milyondan fazla can aldı.





“ABD'DE CAN KAYBI 160 BİNİ GEÇEBİLİR”





ABD’de başkanlık seçimleri yaklaşırken, Koronavirüs salgınının ülkede yeniden yayılması Cumhuriyetçi Başkan Donald Trump’ın yönetimiyle Demokratlar’ı da bu konuya odaklanmaya zorluyor.





Uzmanlar, virüs kaynaklı ölümlerin de tekrardan yükselişe geçtiği ülkede Ağustos sonu itibarıyla toplam can kaybının 160 bini bulacağını tahmin ediyor.





Dünya genelinde Koronavirüs salgınında en fazla vaka ve can kaybının kaydedildiği Amerika’da şu ana kadar 135 bin kişi Covid-19 sebebiyle öldü. Nisan ayında düşmeye başlayan can kaybı sayısı yaklaşık bir hafta önce tekrar yükselişe geçti.





İki hafta önce ülke genelinde bir günde ortalama 578 kişi virüs enfeksiyonu nedeniyle hayatını kaybederken, John Hopkins Üniversitesi verilerine göre bu sayı 10 Temmuz’da 664’e ulaştı.





Her ne kadar son iki haftadır yükselişe geçen can kaybı sayıları salgının ilk başladığı döneme kıyasla daha az olsa da, uzmanlar önümüzdeki haftalarda bu artışın devam edeceği tahmininde bulunuyor.



