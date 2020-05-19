Samanyolu Haber /Dünya / Dünya Sağlık Örgütü kabul etti /19 Mayıs 2020 22:36

Dünya Sağlık Örgütü kabul etti

Koronavirüs salgını nedeniyle sert eleştirilerin hedefinde yer alan Dünya Sağlık Örgütü'nün salgın ile ilgili bağımsız bir soruşturma yapılmasını kabul ettiği ifade edildi.

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Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), Koronavirüs salgını sürecinde yürüttüğü çalışmalarından dolayı bağımsız soruşturma yapılmasını kabul etti. ABD Başkanı Donald Trump'ın yoğun eleştirilerine ve bütçe kısıntılarına maruz kalan DSÖ, bağımsız bir komisyon tarafından denetlenecek.

Birleşmiş Milletler (BM) Dünya Sağlık Asamblesinin bu yıl salgın nedeniyle video konferans yoluyla gerçekleştirilen toplantılarında üye ülkelerin Dünya Sağlık Örgütünün salgınla mücadelede yürüttüğü çalışmaların bağımsız bir soruşturmaya konu edilmesi talebine Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Genel Direktörü Tedros Adhanom Ghebreyesus'ten olumlu yanıt geldi. Tedros, "En uygun zamanda Dünya Sağlık Örgütünün Covid-19 ile mücadelede verdiği cevabın soruşturulması için bağımsız bir değerlendirme başlatacağım" dedi.

Tedros, Dünya Sağlık Asamblesinin 73. toplantısında yaptığı açılış konuşmasında, "Çok küçük bir mikrop tarafından alçaltıldık. Bu bulaşma süreci fay hatları, eşitsizlikler, adaletsizlikler ve modern dünyamızın çelişkilerini ortaya çıkarıyor" diye konuştu. Söz konusu soruşturmaya dair herhangi bir tarih ya da detay ise verilmedi.

Öte yandan Avrupa Birliği (AB), Dünya Sağlık Asamblesi üyesi ülkelerin aldığı söz konusu kararı doğru bulduğunu ve aynı zamanda Dünya Sağlık Örgütünü de çalışmalarında desteklemeye devam edeceğini duyurdu. AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikaları Yüksek Temsilcisi ve Avrupa Komisyonu Başkan Yardımcısı Josep Borrell ve AB Komiseri Stella Kyriakides imzasıyla yayınlanan mesajda, "Dünya Sağlık Asamblesinin bu kararıyla hepimizin performansımızı değerlendirme ihtiyacını hatırlıyoruz. Bu salgının nasıl başladığı ve yayıldığına dair bağımsız bir araştırma önemli olacaktır. Çünkü geleceğe yönelik küresel hazırlığımızı güçlendirmek için mevcut krizden ders çıkarmamız gerekecek. Birlikte ve dayanışma içinde çalışarak bu salgının üstesinden geleceğiz. Şimdi birlikte çalışma zamanı. Her birimizin sağlığı hepimizin sağlığına bağlıdır" denildi.
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