Samanyolu Haber /Gündem / Dünya Sağlık Örgütü: Koronavirüs Çin Dışında 23 Ülkede Görüldü /03 Şubat 2020 17:26

Dünya Sağlık Örgütü: Koronavirüs Çin Dışında 23 Ülkede Görüldü

Dünya Sağlık Örgütü Genel Direktörü Ghebreyesus, yanlış bilgi yayılmasını önlemek için Google ile işbirliği yaptıklarını açıkladı.

SHABER3.COM

Dünya Sağlık Örgütü Genel Direktörü Tedros Adhanom Ghebreyesus, Çin dışında 23 ülkede 151 koronavirüs vakalarına rastlandığını duyurdu.

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Yönetim Kurulu toplantısının 146. oturumunun açılışında konuşan Tedros Adhanom Ghebreyesus, Çin’in Hubey eyaletinin Wuhan kentinde ortaya çıkan ve salgına dönüşen yeni tip koronavirüse yönelik geçen hafta “Uluslararası Kamu Sağlığı Acil Durumu (PHEIC)” ilan ettiklerini anımsattı.


Ghebreyesus, Çin'e karşı ticaret ve seyahat kısıtlamalarına karşı olduklarını tekrarlayarak, “Uluslararası seyahat ve ticarete gereksiz yere müdahale edecek tedbirleri almak için bir neden yok” dedi.

Google ile işbirliği
Ghebreyesus, koronavirüse ilişkin Twitter, Facebook ve TikTok gibi sosyal medya mecralarında yayılan yanlış bilgi ve söylentilerden yakındı. Bu konuda Google ile işbirliği yaptıklarını belirten Ghebreyesus, “Bu amaçla, koronavirüs hakkında bilgi arayan kişiler için arama sonuçlarının en üstünde DSÖ bilgilerini görmelerini sağlamak için Google ile çalıştık” diye konuştu.

Ghebreyesus, Çin dışında 23 ülkede 151 koronavirüs vakasına rastlandığını ve Filipinler'de 1 kişinin virüsten öldüğünü, Çin'de ise can kaybının 361'e, virüs bulaşan kişi sayısının da 17 bin 238’e ulaştığını kaydetti.

Geçen hafta Çin Devlet Başkanı Şi Cinping ile Pekin'de görüşen Ghebreyesus, konuşmasının bir bölümünde öksürünce, "Endişelenmeyin, koronavirüs değil" demesi salonda gülüşmelere neden olmuştu.
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber Dünya Sağlık Örgütü: Koronavirüs Çin Dışında... Sonraki Haber >>

'Damat ne oluyor, A Spor dışarı' sesleri

'Damat ne oluyor, A Spor dışarı' sesleri

Show TV'den pes dedirten sansür: 42 yıl önceki filmde bakın nereyi kestiler

Show TV'den pes dedirten sansür: 42 yıl önceki filmde bakın nereyi kestiler

Tutuklu Seynur Özdemir’in eşi: Hasta haliyle eşim acı çekmekte!

Tutuklu Seynur Özdemir’in eşi: Hasta haliyle eşim acı çekmekte!

Faruk Kaymakçı yalnız değildir!

Faruk Kaymakçı yalnız değildir!

AKP'nin kahverengi gömleklileri 'terör' estiriyor

AKP'nin kahverengi gömleklileri 'terör' estiriyor

Ali Koç'un üzerine yürüdüler!

Ali Koç'un üzerine yürüdüler!

Faruk Kaymakçı İngilizcesi!

Faruk Kaymakçı İngilizcesi!

Rusya'da spor kompleksinin çatısı çöktü, 1 işçi öldü

Rusya'da spor kompleksinin çatısı çöktü, 1 işçi öldü

Rüzgardan savrulan yolcu gemisi rıhtıma çarptı

Rüzgardan savrulan yolcu gemisi rıhtıma çarptı

Aracın deposu alev aldı

Aracın deposu alev aldı
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
17:39:39