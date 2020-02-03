Dünya Sağlık Örgütü: Koronavirüs Çin Dışında 23 Ülkede Görüldü

Dünya Sağlık Örgütü Genel Direktörü Tedros Adhanom Ghebreyesus, Çin dışında 23 ülkede 151 koronavirüs vakalarına rastlandığını duyurdu.





Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Yönetim Kurulu toplantısının 146. oturumunun açılışında konuşan Tedros Adhanom Ghebreyesus, Çin’in Hubey eyaletinin Wuhan kentinde ortaya çıkan ve salgına dönüşen yeni tip koronavirüse yönelik geçen hafta “Uluslararası Kamu Sağlığı Acil Durumu (PHEIC)” ilan ettiklerini anımsattı.









Ghebreyesus, Çin'e karşı ticaret ve seyahat kısıtlamalarına karşı olduklarını tekrarlayarak, “Uluslararası seyahat ve ticarete gereksiz yere müdahale edecek tedbirleri almak için bir neden yok” dedi.





Google ile işbirliği

Ghebreyesus, koronavirüse ilişkin Twitter, Facebook ve TikTok gibi sosyal medya mecralarında yayılan yanlış bilgi ve söylentilerden yakındı. Bu konuda Google ile işbirliği yaptıklarını belirten Ghebreyesus, “Bu amaçla, koronavirüs hakkında bilgi arayan kişiler için arama sonuçlarının en üstünde DSÖ bilgilerini görmelerini sağlamak için Google ile çalıştık” diye konuştu.





Ghebreyesus, Çin dışında 23 ülkede 151 koronavirüs vakasına rastlandığını ve Filipinler'de 1 kişinin virüsten öldüğünü, Çin'de ise can kaybının 361'e, virüs bulaşan kişi sayısının da 17 bin 238’e ulaştığını kaydetti.







Geçen hafta Çin Devlet Başkanı Şi Cinping ile Pekin'de görüşen Ghebreyesus, konuşmasının bir bölümünde öksürünce, "Endişelenmeyin, koronavirüs değil" demesi salonda gülüşmelere neden olmuştu.