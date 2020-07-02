Dünya Sağlık Örgütü: Koronavirüsle mücadelede Ortadoğu kritik eşikte

Dünya Sağlık Örgütü (WHO) normalleşme sürecine giren ve sınırlarını açan Ortadoğu ülkelerinin koronavirüsle mücadelede kritik bir eşiğe geldiğini söyledi.





Dünya Sağlık Örgütü (WHO) Doğu Akdeniz Bölgesi Direktörü Ahmed El Mandhari, sadece Haziran ayında görülen yeni vaka sayısının önceki dört ayın toplamından fazla olduğuna işaret etti:





Ortadoğu’daki ölümlerin %87’si sadece beş ülkede. Bu ülkeler İran, Irak, Suudi Arabistan, Mısır ve Pakistan. Suriye ve Yemen’de takip ve test imkânları sınırlı olduğu için daha az vaka bildiriliyor. Sağlık sistemlerimiz büyük baskı altında. Sağlık çalışanlarımız tükendi. Bölgemizde çok sayıda insan hâlâ risk altında.”





DSÖ’nün Ortadoğu Direktörü Ahmed el Mandhari, bunun endişe verici bir dönüm noktası olduğunu söylüyor: “Bölgemizde kritik bir eşikteyiz. Haziran ayında bildirilen vaka sayısı tek başına, bölgede ilk vakanın bildirildiği 29 Ocak’tan sonra geçen dört ayda bildirilen toplam vaka sayısından fazla.”





Ahmed el Mandhari, test sayısının artmasının yanı sıra son haftalarda karantina önlemlerinin hafifletilmesinin de bunda rol oynadığını belirtiyor.

Türkiye, DSÖ’nün Doğu Akdeniz bölgesinde yer almıyor.



