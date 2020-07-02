Samanyolu Haber /Gündem / Dünya Sağlık Örgütü: Koronavirüsle mücadelede Ortadoğu kritik eşikte /02 Temmuz 2020 10:23

Dünya Sağlık Örgütü: Koronavirüsle mücadelede Ortadoğu kritik eşikte

Dünya Sağlık Örgütü normalleşme sürecine giren ve sınırlarını açan Ortadoğu ülkelerinin koronavirüsle mücadelede kritik bir eşiğe geldiğini söyledi.

SHABER3.COM

Dünya Sağlık Örgütü (WHO) normalleşme sürecine giren ve sınırlarını açan Ortadoğu ülkelerinin koronavirüsle mücadelede kritik bir eşiğe geldiğini söyledi.

 Dünya Sağlık Örgütü (WHO) Doğu Akdeniz Bölgesi Direktörü Ahmed El Mandhari, sadece Haziran ayında görülen yeni vaka sayısının önceki dört ayın toplamından fazla olduğuna işaret etti:

Ortadoğu’daki ölümlerin %87’si sadece beş ülkede. Bu ülkeler İran, Irak, Suudi Arabistan, Mısır ve Pakistan. Suriye ve Yemen’de takip ve test imkânları sınırlı olduğu için daha az vaka bildiriliyor. Sağlık sistemlerimiz büyük baskı altında. Sağlık çalışanlarımız tükendi. Bölgemizde çok sayıda insan hâlâ risk altında.”

DSÖ’nün Ortadoğu Direktörü Ahmed el Mandhari, bunun endişe verici bir dönüm noktası olduğunu söylüyor: “Bölgemizde kritik bir eşikteyiz. Haziran ayında bildirilen vaka sayısı tek başına, bölgede ilk vakanın bildirildiği 29 Ocak’tan sonra geçen dört ayda bildirilen toplam vaka sayısından fazla.”

Ahmed el Mandhari, test sayısının artmasının yanı sıra son haftalarda karantina önlemlerinin hafifletilmesinin de bunda rol oynadığını belirtiyor.

Türkiye, DSÖ’nün Doğu Akdeniz bölgesinde yer almıyor.

Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber Dünya Sağlık Örgütü: Koronavirüsle mücadelede Ortadoğu... Sonraki Haber >>

Korkutan dolar kuru ve devalüasyon açıklaması

Korkutan dolar kuru ve devalüasyon açıklaması

Her şey bugün yeni başlıyor!

Her şey bugün yeni başlıyor!

Kanter, Kanada devlet televizyonunda hukuksuzlukları anlattı

Kanter, Kanada devlet televizyonunda hukuksuzlukları anlattı

Yandaş muhabiri stüdyoda kendinden geçti

Yandaş muhabiri stüdyoda kendinden geçti

AKP'ye videolu mesaj

AKP'ye videolu mesaj

Bir yudum Huzur

Bir yudum Huzur

Tutuklu yönetmen Fatih Terzioğlu'nun eşi anlattı: Yürüyemiyor, konuşamıyor ve kafasını tutamıyor

Tutuklu yönetmen Fatih Terzioğlu'nun eşi anlattı: Yürüyemiyor, konuşamıyor ve kafasını tutamıyor

Dönemin Ankara Başsavcısından 15 Temmuz itirafı

Dönemin Ankara Başsavcısından 15 Temmuz itirafı

Kaçırılan Yusuf Bilge Tunç’un babası hala cevap bekliyor

Kaçırılan Yusuf Bilge Tunç’un babası hala cevap bekliyor

Feyzioğlu'na unutamayacağı ders: Avukatlar sırtlarını dönüp alana sokmadı

Feyzioğlu'na unutamayacağı ders: Avukatlar sırtlarını dönüp alana sokmadı
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
12:35:13