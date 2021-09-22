Samanyolu Haber /Gündem / Dünya Sağlık Örgütü’nden Covid-19 açıklaması: Delta varyantı uyarısı geldi /22 Eylül 2021 14:10

Dünya Sağlık Örgütü’nden Covid-19 açıklaması: Delta varyantı uyarısı geldi

Birleşmiş Milletler bünyesinde çalışmalarını sürdüren Dünya Sağlık Örgütü corona virüsü salgını ile ilgili bir açıklama yaptı.

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2019 yılının son haftalarında Çin’de ortaya çıktıktan sonra küresel bir salgın halini alan ve 4.7 milyondan fazla insanın ölümüne sebep olan corona virüsü ile ilgili Dünya Sağlık Örgütü’nden üst düzey yetkililer bir açıklama yaptı.

DSÖ’nün üst düzey isimlerinden Maria Van Kerkhove, dünya genelindeki baskın corona virüsü varyantının delta olduğunu duyurdu. 185 ülkede görülen corona virüsünün delta varyantı ile ilgili konuşan Van Kerkhove, “Şu an tespit edilen vakaların yüzde 1’inden daha az alfa, beta ve gamma varyantları” dedi.

Washington Post gazetesi, daha önce yaptığı haberlerde ABD’de delta varyantının temmuz ayının sonundan beri baskın virüs olduğunu hatırlatırken, Dünya Sağlık Örgütü, eta, iota ve kappa varyantlarının ise artık bir endişe yaratmadığını duyurdu. Yetkililer,  “Bu varyantlar artık küresel sağlığa büyük bir risk teşkil etmiyor. Bu durum delta varyantının diğer virüsleri ekarte ederek onların yerine geçmeyi başardığını gösteriyor” ifadesini kullandı.
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