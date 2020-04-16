Dünya Sağlık Örgütü’nden flaş Türkiye açıklaması

Dünya Sağlık Örgütü Avrupa Bölgesi Direktörü, Hans Kluse bölgede Koronavirüs'ün son durumuna ilişkin açıklama yaptı. Dr. Kluse, "Almanya, İspanya, İtalya ve İsviçre'den pozitif veriler geliyor" derken Türkiye, Britanya, Belarus, Ukrayna ve Rusya'da azalma olmadığı ya da vaka artışı olduğunu belirtti.





DSÖ’nün Avrupa Bölgesi Direktörü Dr. Hans Henri Kluge, güncel durum ile ilgili açıklamalarda bulundu. Dr. Kluge, Avrupa için gelecek iki haftanın çok kritik olduğunu söylerken, “Almanya, İspanya, İtalya, Fransa ve İsviçre’den pozitif veriler geliyor. Fakat çok az iyileşme ya da yükselme durumu gösteren ülkeler de var. Bunlar arasında İngiltere, Türkiye, Belarus, Rusya ve Ukrayna var” dedi.





Dr. Kluge açıklamalarına, “Gelecek 2 hafta Avrupa için çok kritik. Bu virüs hepimizi çok derinden etkiledi. Havaların ısınmasına aldanmayalım, gardımızı indirmememiz gerek” sözleriyle devam ederek “Normale geri dönmenin hızlı bir yolu yok. Avrupa’da vaka sayısı artıyor. Son 10 günde Avrupa’daki vaka sayısı neredeyse ikiye katlanarak 1 milyona ulaştı. Dünyadaki Covid-19 vakalarının yüzde 50’sinin yükünü Avrupa üstleniyor. Salgın fırtınasının bulutları Avrupa bölgesinin üzerinde” ifadesini kullandı.