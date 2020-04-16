Samanyolu Haber /Gündem / Dünya Sağlık Örgütü’nden flaş Türkiye açıklaması /16 Nisan 2020 13:28

Dünya Sağlık Örgütü’nden flaş Türkiye açıklaması

Corona virüsü ile ilgili flaş bir açıklama Dünya Sağlık Örgütü Avrupa Bölgesi Direktörü Dr. Hans Henri Kluge'den geldi... DSÖ tarafından yapılan açıklamada, "Almanya, İspanya, İtalya ve İsviçre'den pozitif veriler geliyor" denirken "Fakat bazı ülkelerde azalma yok ya da artış var. Bu ülkeler arasında İngiltere, Türkiye, Belarus, Ukrayna ve Rusya yer alıyor" ifadesi kullanıldı.

SHABER3.COM

Dünya Sağlık Örgütü Avrupa Bölgesi Direktörü, Hans Kluse bölgede Koronavirüs'ün son durumuna ilişkin açıklama yaptı. Dr. Kluse, "Almanya, İspanya, İtalya ve İsviçre'den pozitif veriler geliyor" derken Türkiye, Britanya, Belarus, Ukrayna ve Rusya'da azalma olmadığı ya da vaka artışı olduğunu belirtti. 

DSÖ’nün Avrupa Bölgesi Direktörü Dr. Hans Henri Kluge, güncel durum ile ilgili açıklamalarda bulundu. Dr. Kluge, Avrupa için gelecek iki haftanın çok kritik olduğunu söylerken, “Almanya, İspanya, İtalya, Fransa ve İsviçre’den pozitif veriler geliyor. Fakat çok az iyileşme ya da yükselme durumu gösteren ülkeler de var. Bunlar arasında İngiltere, Türkiye, Belarus, Rusya ve Ukrayna var” dedi.

Dr. Kluge açıklamalarına, “Gelecek 2 hafta Avrupa için çok kritik. Bu virüs hepimizi çok derinden etkiledi. Havaların ısınmasına aldanmayalım, gardımızı indirmememiz gerek” sözleriyle devam ederek “Normale geri dönmenin hızlı bir yolu yok. Avrupa’da vaka sayısı artıyor. Son 10 günde Avrupa’daki vaka sayısı neredeyse ikiye katlanarak 1 milyona ulaştı. Dünyadaki Covid-19 vakalarının yüzde 50’sinin yükünü Avrupa üstleniyor. Salgın fırtınasının bulutları Avrupa bölgesinin üzerinde” ifadesini kullandı.
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber Dünya Sağlık Örgütü’nden flaş Türkiye açıklaması Sonraki Haber >>

Gergerlioğlu: Halkımız şahitliğini göstermiş; bizler de şahidiz

Gergerlioğlu: Halkımız şahitliğini göstermiş; bizler de şahidiz

Kavşağa giren araç öyle bir uçtu ki!

Kavşağa giren araç öyle bir uçtu ki!

Yanan uçağın yeni görüntüleri ortaya çıktı

Yanan uçağın yeni görüntüleri ortaya çıktı

Kırmızı ışık dur demektir

Kırmızı ışık dur demektir

Tonlarca ağırlığındaki Vinçin freni patlayınca

Tonlarca ağırlığındaki Vinçin freni patlayınca

Köprüde kaza

Köprüde kaza

Yol kenarında polisi eziyordu

Yol kenarında polisi eziyordu

Erdoğan’ı yalanlayan görüntü: Faturasını ödeyemeyen esnafın elektriğini böyle kestiler

Erdoğan’ı yalanlayan görüntü: Faturasını ödeyemeyen esnafın elektriğini böyle kestiler

AKP'li belediye başkanı tartıştığı kişiye bıçak çekti

AKP'li belediye başkanı tartıştığı kişiye bıçak çekti

İstanbul'da gece deprem uğultusu duyuldu

İstanbul'da gece deprem uğultusu duyuldu
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
13:58:40