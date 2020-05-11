Dünya Sağlık Örgütü’nden önemli uyarı: korona gıdadan geçer mi?

Dünya çapında 4 milyondan fazla insanı etkileyen corona virüsü ile ilgili birçok tartışmanın ortasında kalan Dünya Sağlık Örgütü, özel bir dosya hazırlayarak kamuoyunu bilgilendirdi.





Birçok dilde hazırlanan raporu resmi internet sitesi ve sosyal medya aracılığıyla kamuoyuna aktaran DSÖ sıklıkla gündeme gelen, “Corona yiyecek paketlerinden bulaşır mı” iddialarına da yanıt verdi. DSÖ resmi Twitter hesabı üzerinden, “Bugüne kadar henüz kimsenin corona virüsüne gıda paketlerine dokunarak yakalandığına dair bir kanıt yok fakat gıda güvenliğine dikkat etmek her zaman çok önemli bir yaklaşımdır” mesajını paylaştı.





DSÖ’nün resmi internet sitesinde de paylaşılan raporda ise corona günlerinde riski en aza indirmek için yapılması gerekenler listelendi.





YEMEĞİNİZİ İYİ PİŞİRİN

Dünya Sağlık Örgütü’nün önerileri arasında gıdayı iyi pişirmek geliyor. Özellikle et, tavuk, yumurta ve deniz ürünlerini iyi pişirmek gerektiğini aktaran DSÖ, “Çorba ve türlü gibi yemekleri kaynama noktasına getirin, 70 dereceye ulaşmaları iyi olur. Et ve tavuk yemeklerinde de iyi pişirmek gerek. Termometre kullanmak iyi olabilir” açıklamasını yaptı. Önceden pişirilmiş yemeklerin de yine iyice ısıtılması gerektiği vurgulandı.





DSÖ’nün açıklamasında, “Doğru şekilde pişirmek neredeyse bütün tehlikeli mikroorganizmaları öldürür” ifadesi kullanılırken, sakat at, kıyma gibi besinlere ayrıca dikkat edilmesi gerektiği belirtildi.



