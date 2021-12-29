"Önümüzde çok zor bir kış var" uyarısında bulunan Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Başkanı Tedros Adhanom Ghebreyesus, Omicron'un yarattığı riski "çok yüksek" olarak tanımladı.





Varyant ile ilgili şimdiye kadar saptanan güvenilir bulguların "Omicron varyantının iki ila üç gün içinde artış gösterme potansiyelinin Delta varyantından iki kat fazla olduğuna işaret ettiğini" söyleyen Ghebreyesus, ABD, Büyük Britanya, Fransa ve İtalya gibi çok sayıda ülkede insidans değerlerinde hızlı bir artış gözlemlendiğini belirtti.





Avrupa'da rekor vaka artışları

Fransa'da dün akşam itibarıyla bir gün içinde 179 bin 807 yeni vaka tespit edildi. Fransa'da artış nedeniyle yeni korona önlemlerinin 3 Ocak'tan itibaren devreye girmesi planlanıyor.





İngiltere ve Galler'de de Salı akşamı açıklanan son verilere göre bir gün içindeki yeni vaka sayısı 129 bini geçti, 18 ölüm ile birlikte salgında hayatını kaybedenlerin sayısı toplamda 148 binin üzerine çıktı.





Britanya makamları, Kuzey İrlanda ve İskoçya'dan aktarılan bilgilerde Noel tatili nedeniyle gecikmeler olduğunu belirterek yeni vaka sayısının bu iki bölgenin verilerini kapsamadığını vurguladı.





Yunanistan'da da Salı günü itibarıyla 24 saat içinde 21 bin 657 yeni vaka tespit edildiğini duyurdu. Yetkililer, bu sayının bir önceki güne kıyasla iki kat fazla olduğuna dikkat çekti.





Yunanistan'da da kabinenin bugün toplanması yeni korona önlemlerini kararlaştırması bekleniyor.





"Omicron'un tespit edilmesi daha zor"

Amerika Birleşik Devletleri (ABD) Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezi (CDC) Pazartesi günü 24 saat içinde 440 binden fazla yeni vakanın kayıtlara geçtiğini açıkladı.





ABD Gıda ve İlaç Dairesi (FDA), antijen testlerinin muhtemelen Omicron varyantını önceki varyantlar kadar iyi tespit edemediğini açıkladı. FDA, ilk verilerin antijen testlerinin Omicron'a karşı daha düşük bir duyarlılık gösterdiğine dikkat çekti.





FDA, yeni verilerin ise hastalardan doğrudan aldıkları örneklere dayandığını, bu verilerin daha gerçekçi bir tabloyu yansıtacağını, ancak çalışmaların henüz tamamlanmadığını kaydetti. FDA, daha önce varyant incelemesini test örnekleri üzerinden yapıyordu.





Almanya verilerin doğruluğundan şüpheli

Öte yandan Almanya Sağlık Bakanı Karl Lauterbach, Bild gazetesine yaptığı açıklamada Omicron varyantının yayılımına ilişkin dinamikler konusunda endişeli olduğunu belirtti.





Lauterbach, az sayıda test yapılması ve geciken raporlamalar nedeniyle resmi rakamların Omicron kaynaklı vakaları doğru bir şekilde yansıtmadığını söyledi.





Almanya'da salgın verilerini takip eden ve hükümete de danışmanlık yapan Robert Koch Enstitüsü'nün (RKI) çok sayıdaki veri kaynağının sadece ülkedeki genel durumun bir resmini çizdiğini belirten Lauterbach, test kapasitesini artırmayı ve temaslı takibini de yeniden sıkılaştırmayı hedeflediklerini söyledi.





Lauterbach, en geç 7 Ocak'ta yapılacak Eyalat Sağlık Bakanları Toplantısı'na kadar daha gerçekçi bir tablo ortaya konulması gerektiğini ifade etti.





Robert Koch Enstitüsü, bu yıl resmi tatiller nedeniyle veri akışında gecikmeler olduğunu ve daha az test yapıldığını açıklamıştı.





Türkiye'de bilinen 42 vaka var

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca dün Türkiye'de varyanta yakalanan vaka sayısını 42 olarak açıkladı.





Tespit edilen 42 Omicron varyantı vakasının 30'u İstanbul'da, 6'sı İzmir'de, 2'şer tanesi Isparta ve Kütahya'da, birer tanesi ise Şırnak ve Diyarbakır'da görüldü.





Ancak pek çok uzman Türkiye'deki test stratejileri sebebiyle varyantı taşıyan herkesin saptanamadığı görüşünde.