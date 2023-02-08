Dünya Sağlık Örgütü, Türkiye ve Suriye'ye 3 uçak dolusu malzeme gönderiyor

Dünya Sağlık Örgütü, Kahramanmaraş'ta meydana gelen yıkıcı depremin ardından Türkiye ve Suriye'ye sağlık ekipleri ve cerrahi travma kitleri de dahil olmak üzere üç uçak dolusu tıbbi malzeme gönderiyor.







DSÖ'nün müdahalesinin koordine edilmesine yardımcı olmak üzere "üst düzey bir delegasyonun" da bölgeye doğru yola çıktığı belirtildi.





DSÖ Genel Direktörü Tedros Adhanom Ghebreyesus, DSÖ'nün acil müdahaleyi desteklemek için 3 milyon dolar göndereceği ve "uzman tıbbi bakım sağlamak için ortaklarla birlikte çalıştığını" söyledi.





Ghebreyesus, "Hava koşulları ve devam eden artçı şoklar nedeniyle hayat kurtarmak için zamana karşı bir yarış içindeyiz. İnsanların barınak, gıda, temiz su ve depremden kaynaklanan yaralanmaların yanı sıra diğer sağlık ihtiyaçları için de tıbbi bakıma ihtiyacı var" dedi.





Bir uçağın İstanbul'a doğru yola çıktığı belirtildi.





"ARTÇI DEPREMLER KURTARMA ÇALIŞMALARINI ZORLAŞTIRIYOR"

DSÖ Türkiye temsilcisi Dr. Batyr Berdyklychev, çok sayıda artçı sarsıntının "arama kurtarma çalışmaları için birçok zorluk" yarattığını söyledi.





Berdyklychev, "Şu andaki ana zorluklar, devam eden artçı sarsıntılar, kötü hava koşulları - gece boyunca sıfırın altında - ve ayrıca etkilenen bölgelere ve alanlara erişimi engelleyen hasarlı yollar" dedi.





Berdyklychev, "Ayrıca, olayın büyüklüğü ve etkilenen şehir ve illerin sayısı nedeniyle arama ve kurtarmada karşılaşılan zorluklar. Ayrıca travma bakımı, ruh sağlığı ve psikolojik destek" diye ekledi.





"SURİYE'DE ÖLÜ VE YARALI SAYISI ARTIYOR"

DSÖ'nün Suriye Temsilcisi Dr. Iman Shankiti, ölü ve yaralı sayısının her geçen saat arttığını ifade ederek, "Ulaşım için kullanılan bazı alanları tahrip eden deprem nedeniyle erişilemeyen bölgeler konusunda çok endişeli olmaya devam ediyoruz" dedi.





Suriye'deki sağlık sisteminin de "vahim" durumda olduğunu ve bazı hastanelere deprem nedeniyle erişilemediğini söyleyen Shankiti, "Sağlık ihtiyaçları çok büyük. Demek istediğim, sağlık sisteminin son 12 yıldır acı çektiğini ve devam eden acil durumlar ve sonuncusu olan bu deprem nedeniyle acı çekmeye ve zorlanmaya devam ettiğini belirtmek önemlidir" diye konuştu.





Shankiti, şu anda Suriye'de en önemli önceliğin arama ve kurtarma çalışmaları ve bunu barınak, gıda ve suya ulaşma olduğunu kaydetti.