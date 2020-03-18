Dünya Sağlık Örgütü uyardı: Korona hurafeleri ve gerçekleri

Dünya Sağlık Örgütü WHO, virüs ve seyri ile ilgili hurafelere ve gerçeklere açıklık getirdiği makalede, özellikle internette dolaşımda olan pek çok 'söylence' çürütülüyor.





İşte makalede en çok merak edilen sorulara verilen yanıtlar:





1-Sıcak, nemli ortam ve iklimlerde virüs daha çok yayılır mı?





Soğuk hava ve kar koronavirüsü öldüremez. Soğuk havanın koronavirüsü veya diğer hastalıkları öldürebileceğine inanmak için hiçbir neden yok. Covid-19 sıcak ve nemli havaya sahip alanlar da dâhil olmak üzere tüm alanlarda bulaşabilir.





2-Sıcak banyo yapmak virüsü önler mi?





Sıcak banyo yapmak Covid-19’u yakalamanızı engellemez. Banyo veya duşunuzun sıcaklığından bağımsız olarak normal vücut sıcaklığınız 36.5 derece ila 37 derece arasında kalır. Aslında, aşırı sıcak su ile sıcak bir banyo yapmak, sizi yakabileceği için zararlı olabilir.





3-Koronavirüs sivrisinek ısırıkları yoluyla bulaşır mı?





Bugüne kadar, koronavirüsün sivrisinekler tarafından bulaşabileceğini gösteren hiçbir bilgi veya kanıt bulunmamakta. Koronavirüs, öncelikle enfekte bir kişi öksürdüğü veya hapşırdığı zaman üretilen damlacıklar veya burundan tükürük veya akıntı damlacıkları yoluyla yayılan bir solunum virüsü.





4-El kurutma makineleri virüsü öldürmede etkili mi?





Hayır. El kurutma makineleri virüsü öldürmede etkili değil.





5-Vücudunuzun her tarafına alkol veya klor püskürtmek virüsü öldürebilir mi?





Hayır. Vücudunuzun her yerine alkol veya klor püskürtmek, vücudunuza girmiş olan virüsleri öldürmez. Bu tür maddelerin püskürtülmesi kıyafetlere veya mukoza zarlarına (yani gözler, ağız) zararlı olabilir. Hem alkol hem de klorin yüzeyleri dezenfekte etmek için yararlı olabileceğini unutmayın, ancak uygun öneriler altında kullanılması gerekir.





6- Burnunuzu düzenli olarak tuzlu suyla yıkamak koronavirüs ile enfeksiyonu önlemeye yardımcı olabilir mi?





Hayır. Burnu tuzlu suyla yıkamanın bu virüsle enfekte olmayı önlediğine dair bir bulgu yok.





7-Termal kameralar yeni enfekte olan kişileri tespit etmede ne kadar etkili?





Vücut sıcaklığı yükselen kişilerin tespit edilmesinde etkilidir. Enfekte olan ancak henüz ateşi olmayan kişileri tespit edemez. Enfekte olmuş insanların hastalanıp ateşinin çıkması 2-10 gün sürer.





8-Sarımsak yemek, yeni koronavirüs ile enfeksiyonu önlemeye yardımcı olabilir mi?





Sarımsak, antimikrobiyal özelliklere sahip sağlıklı bir besin. Bununla birlikte mevcut salgından sarımsak yiyerek korunabileceğine dair bir bulgu bulunmuyor.